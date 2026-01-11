Papa reza pelo diálogo e pela paz no Irã e na Síria
Religioso também ofereceu orações pelo povo da Ucrânia após os recentes ataques violentos
O papa Leão XIV pediu, neste domingo (11), diálogo e paz no Irã e na Síria e ofereceu orações pelo povo ucraniano após os ataques russos às instalações de energia, durante a oração do Angelus.
"Meus pensamentos se voltam para o que está acontecendo nestes dias no Oriente Médio, particularmente no Irã e na Síria, onde as suspeitas persistentes causam a morte de muitas pessoas. Espero e rezo pela construção paciente do diálogo e da paz, para o bem comum de toda a sociedade", declarou ele no Vaticano.
O papa também ofereceu orações pelo povo da Ucrânia após os recentes ataques violentos "particularmente graves" contra a infraestrutura energética.
Esses ataques “atingiram duramente a população civil, à medida que o frio se intensifica”, declarou o líder dos 1,4 bilhões de católicos do mundo.
“Rezo por aqueles que sofrem e renovo meu apelo pelo fim da violência e por esforços intensificados para alcançar a paz”, acrescentou.