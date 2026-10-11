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Papa Leão XIV será operado nos próximos dias para retirar nódulo no pulmão

A cirurgia deve acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas desde João Paulo II

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Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por "aproximadamente uma semana"Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por "aproximadamente uma semana" - Foto: Simone Risoluti/Vatican Media/AFP

O papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que passará por uma intervenção cirúrgica "nos próximos dias" para retirar um nódulo "localizado no pulmão" que foi detectado "em um estágio muito inicial".

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"Os médicos consideram oportuno operar e, portanto, seguindo seus conselhos, decidi submeter-me a uma operação para retirá-lo", afirmou o pontífice, de 71 anos, ao término da oração do Ângelus na Praça de São Pedro.

"A intervenção já está programada para os próximos dias", acrescentou o líder da Igreja Católica.

O nódulo pulmonar foi identificado durante uma revisão médica recente, mas se encontra "em um estágio muito inicial" e está "bem localizado".

Segundo um porta-voz do Vaticano, o papa será operado nos primeiros dias da próxima semana e deve permanecer hospitalizado por "aproximadamente uma semana".

A cirurgia deve acontecer no hospital romano Gemelli, que tradicionalmente recebe os papas desde João Paulo II.

O papa Leão XIV tem uma viagem prevista para novembro, na qual visitará Uruguai, Argentina e Peru.

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