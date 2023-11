Papa solicita que a COP28 não ceda aos "interesses" de alguns países ou empresas

O Papa Francisco pediu nesta quinta-feira (30) aos participantes da COP28 em Dubai que pensem no "bem comum" mais do que "nos interesses contingentes de algum país ou empresa", segundo uma mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter ).

“Oxalá que, a intervir, na #COP28 sejam estrategistas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa”, escreveu na publicação.

“Possam assim mostrar a nobreza da política, e não a sua vergonha”, acrescentou.