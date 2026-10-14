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Vaticano Papa tem 'evolução normal' após cirurgia de câncer de pulmão Pontífice aguarda resultado de biópsia para determinar se o câncer se espalhou

O papa Leão XIV já se levantou da cama, caminha e se alimenta após ser operado de um câncer de pulmão e os exames pós-operatórios indicam que sua evolução é "normal", afirmaram seus médicos nesta quarta-feira (14).

Na cirurgia, realizada na terça-feira no hospital Gemelli, em Roma, foi extirpada parte do pulmão direito do papa, que agora está à espera dos resultados de uma biópsia para determinar se o câncer se espalhou.

Segundo os exames pós-operatórios, sua evolução é "normal", com testes sanguíneos e uma radiografia torácica "conformes à norma", afirmaram os médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora em um comunicado divulgado pelo Vaticano nesta quarta.

O sumo pontífice, de 71 anos, tomou café da manhã e almoçou, caminhou pelo quarto e fez fisioterapia respiratória, informaram os médicos.

A Santa Sé disse que o papa está "animado", mas uma fonte do Vaticano admitiu que foi "um choque para todos". "Estamos à espera de ver como a situação evolui", afirmou.

O líder da Igreja católica foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar.

Segundo os especialistas, exames adicionais vão permitir determinar o estágio exato da doença e os possíveis tratamentos a seguir, como a radioterapia, embora o prognóstico seja muito positivo.

"O papa passou uma noite tranquila", informou o Vaticano mais cedo nesta quarta-feira.

Os cirurgiões o operaram na terça-feira, a poucas semanas de uma viagem papal prevista à América Latina.

Janita Mora, porta-voz da American Lung Association, explicou à AFP que quando este tipo de câncer "é detectado em fases precoces, então tem um prognóstico muito, muito bom".

A taxa de sobrevivência em cinco anos com este tipo de câncer, quando o tumor é detectado em um estágio precoce, é de "80% a 98%, em particular após uma extirpação cirúrgica", acrescentou.

Leão XIV está em um quarto no décimo andar do hospital, junto de uma suíte papal com capela privada, que atualmente passa por uma reforma.

O Vaticano tinha informado antes da cirurgia que o pontífice deveria permanecer uma semana hospitalizado e por enquanto se desconhece se terá que fazer uma convalescença por um período mais prolongado.

"Rezamos e esperamos"

O professor Federico Ventura, chefe de Cirurgia Torácica do hospital Policlínico Umberto 1 de Roma, declarou à AFP, nesta quarta-feira, que "no geral, no primeiro dia, os pacientes que se submetem a este tipo de procedimento se colocam em movimento de imediato". "Quanto antes se levantarem da cama, melhor", acrescentou.

Este foi o primeiro susto com a saúde do pontífice nascido em Chicago, nos Estados Unidos, conhecido por seu amor ao esporte e que desfrutava de excelente forma física desde sua eleição à frente da Igreja católica, em 8 de maio de 2025.

A notícia impactante de sua doença, apenas um ano depois de ser eleito, sacudiu a Igreja católica, segundo os vaticanistas.

"O papado entrou em uma nova etapa, marcada por um grau considerável de incerteza", apontou o jornal italiano La Repubblica.

"Rezamos e esperamos", resumiu uma fonte vaticana, que preferiu se manter no anonimato. "Se isso o obrigar a reduzir o ritmo, talvez não seja tão ruim porque tem uma agenda muito apertada", acrescentou.

"É uma nova etapa: tínhamos um papa sobre quem todo mundo dizia, 'É jovem, ativo, atleta' (...) Agora, temos um papa que também tem suas fragilidades, o que vai mudar sua imagem", declarou à AFP Hendro Munsterman, teólogo e vaticanista do jornal holandês Nederlands Dagblad.

"Talvez isto o impulsione a acelerar uma série de assuntos", como "as nomeações" na Cúria romana. "Se também tiver que se submeter a tratamentos médicos, não sabemos se estes podem influir no seu ritmo de trabalho", acrescentou.

Incerteza

Antes da operação, todos os compromissos do papa foram cancelados até 20 de outubro.

A situação traz dúvidas sobre se o santo padre vai manter a viagem prevista entre 6 e 17 de novembro para Uruguai, Argentina e Peru, país onde trabalhou como missionário durante duas décadas e do qual obteve a nacionalidade.

O Vaticano costumava ser historicamente hermético sobre a saúde dos papas, mas começou a ser mais transparente durante a doença do antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco, que falava abertamente de suas doenças e faleceu em abril de 2025.

A Santa Sé informou à AFP que o nódulo foi detectado durante um check-up de rotina, e que o pontífice não apresentou sintomas que levassem a examinar seus pulmões.

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