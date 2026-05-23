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IGREJA CATÓLICA Papa viaja para a "Terra dos Fogos" na Itália, devastada pela poluição A visita tem um significado simbólico, pois coincide com o 11º aniversário da encíclica ambiental "Laudato Si'" de seu antecessor Francisco

O papa Leão XIV visitou, neste sábado (23), a cidade italiana de Acerra, perto de Nápoles e no coração da chamada "Terra dos Fogos", uma área devastada por lixões clandestinos controlados pela máfia, cuja poluição envenena os habitantes.

Localizada entre Nápoles e Caserta, na região da Campânia, esta região do sul da Itália, com quase três milhões de habitantes, deve seu apelido aos inúmeros locais ilegais de incineração a céu aberto de resíduos industriais.

Há décadas, o solo, os aquíferos e o ar estão contaminados por metais pesados, compostos tóxicos e partículas finas.

As consequências para a saúde são alarmantes, com taxas de câncer superiores à média nacional.

Em seu discurso de abertura, Leão XIV denunciou "a mistura mortal de interesses obscuros e indiferença ao bem comum, que envenenou o meio ambiente natural e social".

"O papa é provavelmente a única pessoa capaz de despertar um pouco de consciência em todas essas pessoas que causaram tanto dano a este território", disse à AFP Giuseppina De Francesco, uma moradora de 60 anos.

A visita tem um significado simbólico, pois coincide com o 11º aniversário da encíclica ambiental "Laudato Si'" de seu antecessor Francisco.

A "Terra dos Fogos", também conhecida como "Triângulo da Morte", serve como depósito de lixo e local de incineração ilegal desde o final da década de 1980.

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