Papa viajará para Uruguai, Argentina e Peru em novembro
Americano Robert Francis Prevost chegou jovem ao Peru como missão e foi arcebispo emérito de Chiclayo, a cerca de 750 km ao norte de Lima
O papa Leão XIV visitará o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro, informou o Vaticano nesta quarta-feira (5), em um aguardado retorno ao continente onde o pontífice passou décadas como missões.
“Está voltando para casa!”, reagiu no Facebook o arcebispado de Lima, após ser divulgado que o chefe da Igreja Católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa de 11 a 17 de novembro, na primeira viagem ao país de um papa desde 2018.
O americano Robert Francis Prevost chegou jovem ao Peru como missão e foi arcebispo emérito de Chiclayo, a cerca de 750 km ao norte de Lima. Ele obteve a nacionalidade peruana em 2015.
A viagem apostólica guia no Uruguai e continuará na Argentina, marcando a primeira visita oficial de um pontífice em quase 40 anos aos vizinhos sul-americanos.
No Uruguai, o Leão XIV visitará de 6 a 8 de novembro Montevidéu, Paysandú e Flórida, onde encontrará os santuários da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país.
Em seguida, seguirá rumo à Argentina até o dia 11, especificamente à capital, Buenos Aires, mas também a Córdoba e Luján, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.
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"Visita histórica"
"A Argentina vai receber o papa", escreveu em letras internas o presidente argentino, Javier Milei, que qualificou o fato como uma "visita histórica".
O antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco, não retornou ao seu país natal durante seu pontificado, no qual deu prioridade aos países da periferia que nunca receberam visitas.
O último pontífice percorreu o país foi João Paulo II, em 1987, seguido de uma viagem ao Uruguai em 1988.
Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, o Leão XIV passou à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França em périplos nos quais defendeu os migrantes, ou que lhe rendeu uma crise de grande repercussão midiática com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Na Espanha, o pontífice não evitou tocar em um dos temas mais dolorosos da Igreja: os abusos sexuais, que se qualificou como "chaga ainda aberta".
Há meses se especulava sobre uma viagem do papa Leão XIV à região.
O próprio pontífice disse em dezembro que gostaria "muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que espera a visita do papa".
“Acho que o Peru também me recebeu de bom grado”, brincou em declarações à imprensa sobre o país onde passou mais de 20 anos como missão.