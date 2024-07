Papa fará dez discursos e três missas durante sua viagem pela Ásia

A- A+

Dezesses discursos, três missas gigantes e 32 mil milhas em voos: o papa Francisco terá uma agenda lotada para sua viagem pela Ásia e Oceania em setembro, anunciada o Vaticano nesta sexta-feira (5).

Esta viagem, a mais longa do papa Francisco desde sua eleição em 2013, irá levá-lo de 2 a 13 de setembro à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura, uma viagem que será fisicamente solicitada para o pontífice de 87 anos.

Líder de uma Igreja Católica em plena expansão na Ásia, o papa argentino presidirá três missas nos estádios de Jacarta, Port Moresby e Singapura, segundo a programação oficial.

Em Jacarta, capital da Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, um dos destaques da sua visita será um encontro inter-religioso na mesquita Istiqlal, no dia 5 de setembro.

Na Papua Nova Guiné, país da Oceania marcado por tumultos mortais no início do ano, ele encontrará crianças em situação de rua e passará um dia em Vanimo (norte).

Como é habitual, em cada etapa o papa irá se reunir com as autoridades, o corpo diplomático e membros do clero local.

Com dois discursos por dia, o programa foi ajustado para preservar a saúde do papa Francisco. Ele não tem atividades planejadas no seu primeiro dia em Jacarta, para que possa ser recuperado do voo de 13 horas.

A viagem estava inicialmente prevista para setembro de 2020, mas teve de ser cancelada devido à pandemia de Covid-19.

Apesar da sua saúde cada vez mais frágil, o líder da Igreja Católica quis responder positivamente ao convite destes países, representantes das chamadas “periferias”, enfatizando a evangelização e o trabalho missionário da Igreja.

O pai, que há dois anos recorre à cadeira de rodas, sofreu recentemente de problemas nos joelhos, quadris e intestino grosso, além de dificuldades respiratórias.

Ele não viajará ao exterior desde sua visita a Marselha, sudeste da França, em setembro de 2023.

Após esta viagem, irá para Luxemburgo e para a Bélgica no final de setembro.

