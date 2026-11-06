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PERNAMBUCO Papai Noel dos Correios lança 37ª edição no Recife; saiba como adotar as cartinhas Evento ocorreu no auditório do Movimento Pró-Criança, no bairro dos Coelhos; adoções seguem até 23 de dezembro

O lançamento regional da 37ª edição da Campanha Papai Noel dos Correios foi realizado nesta sexta-feira (6), no auditório do Movimento Pró-Criança, no bairro dos Coelhos, no Recife.

Durante o evento, crianças atendidas pela instituição entregaram suas cartinhas ao Papai e à Mamãe Noel, com pedidos de presentes para o Natal. A adoção das correspondências começou nesta sexta e segue até 23 de dezembro.

A programação contou com apresentações do grupo de percussão e do coral do Movimento Pró-Criança, que interpretou músicas natalinas.

Grupo de percussão do movimento Pró-Criança se apresentando no lançamento da campanha Papai Noel dos Correios | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

A campanha contempla crianças matriculadas na rede pública de ensino, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além de crianças atendidas por instituições parceiras e da sociedade em situação de vulnerabilidade social.

O superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, ressaltou a relevância nacional do movimento e incentivou a participação da população.

Ricardo Santos, superintendente estadual dos Correios em Pernambuco | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

“A Campanha Papai Noel dos Correios é uma das maiores iniciativas de solidariedade do Brasil. As crianças encaminham suas cartinhas e os padrinhos podem adotá-las pelo Blog do Noel ou nas agências dos Correios. Estamos na 37ª edição, em todo o Brasil já foram 7 milhões de de cartinhas adotadas. No ano passado foram 305 mil cartinhas, e em Pernambuco cerca de 8 mil. E nesse ano queremos superar essa meta. As crianças encaminham suas cartinhas e os padrinhos podem adotá-las pelo Blog do Noel ou nas agências dos Correios", afirmou.

Como participar

Os interessados podem participar como padrinhos ou madrinhas de duas maneiras: pela internet, no Blog do Papai Noel dos Correios, no qual é possível escolher uma das cartas disponíveis, ou presencialmente, em uma das 13 agências participantes em Pernambuco, que também disponibilizam cartinhas físicas para adoção.

Em Pernambuco, as agências participantes estão localizadas nas cidades do Recife (nos bairros de Boa Viagem, na Central e em Casa Amarela), de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Paulo Bregaro, Petrolina, Salgueiro e Santa Cruz do Capibaribe.

Os presentes devem ser entregues presencialmente, seguindo as orientações e os prazos estabelecidos pelos Correios.

O recebimento de cartas da sociedade segue até 20 de novembro. Já as instituições parceiras podem cadastrar os pedidos até 30 de novembro.

Pedidos especiais

Entre as crianças que participaram da atividade estava Pedro Rafael, de 10 anos, que escreveu ao Papai Noel com espernça de realizar um sonho. Fã do Sport e admirador do ex-goleiro Magrão, ele contou que deseja se tornar goleiro, assim como seu ídolo.

Pedro Rafael, de 10 anos, é atendido pelo Movimento Pró-Criança e sonha em seguir carreira no futebol como goleiro profissional | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

“Querido Papai Noel, neste Natal eu gostaria de ganhar algo muito especial. Eu faço artes, mas amo futebol e meu sonho é ser goleiro. Tenho dois irmãos e é muito difícil para minha mãe me dar um presente. Eu ficaria muito feliz se ganhasse uma luva, uma caneleira e uma chuteira para poder treinar e, um dia, ajudar minha família. Tchau, Papai Noel”, escreveu.

Também aos 10 anos, Hilda Mariana expressou em sua carta o quanto seria significativo ser presenteada neste ano através da iniciativa.

“Neste Natal, eu queria muito ganhar um skate, um patins ou uma bicicleta. Esse pedido é muito especial para mim. Quero muito ganhar isso”, disse.

Mobilização

Durante o evento, o Papai Noel dos Correios destacou a importância da realização da ação como ferramenta social.

Carlos Marques, Papai Noel dos Correios presente no lançamento da campanha | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

“A importância dessa campanha é o espírito de solidariedade por parte da população. Neste momento que estamos vivendo, o amor e o cuidado com o próximo são muito importantes, principalmente para realizar sonhos. São desejos de crianças que escrevem para o Bom Velhinho. Não são sonhos impossíveis e podem ser realizados. O objetivo é esse: realizar sonhos e atender a esses pedidos. Um feliz Natal para todos vocês”, afirmou.

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