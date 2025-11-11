A- A+

PERNAMBUCO Papai Noel dos Correios conheça campanha de Natal e veja como adotar as cartinhas Lançamento da iniciativa ocorreu no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Os Correios divulgaram, durante a manhã desta terça-feira (11), a 36ª edição da tradicional campanha de Natal "Papai Noel dos Correios", em Pernambuco. O lançamento da ação ocorreu no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

No evento, cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda e da Escola Municipal 12 de março entregaram suas cartinhas pedindo presentes ao Papai Noel, que esteve no momento acompanhado da Mamãe Noel; do Carteirito, mascote dos Correios; e do Calunguinha do Homem da Meia-noite.

Campanha

Além de proporcionar a doação de presentes para crianças que estudam na rede pública de ensino, a campanha Papai Noel dos Correios tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais nos pequenos.

Durante o evento, o superintendente dos Correios Pernambuco, Ricardo Santos, destacou a importância do lançamento da campanha para as crianças.





Lançamento da campanha Papai dos Correios de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Como todos sabem, Papai Noel existe. Essa campanha é um momento muito sublime, porque propicia várias crianças da rede pública a serem contempladas. Elas passam o ano todo com aquele sonho, então os Correios, com o apoio da Prefeitura de Olinda e da população pernambucana, vai proporcionar isso", afirmou.

A prefeita de Olinda, Mirela Almeida, destacou o fato do evento ter ocorrido em Olinda, explicando o alcance da campanha na cidade.



"Acho que o Natal remete muito à solidariedade, ao amor, à família, à união. Nada mais justo que a gente fazer o lançamento em Olinda, a cidade onde tudo nasceu. Serão 700 crianças de sete escolas municipais da nossa cidade que vão participar da campanha", detalhou.

Entre as crianças que já estão participando da campanha está Jadson Figueira, de 12 anos, estudante do 2° ano da Escola Municipal 12 de março. O jovem é cego e contou com a ajuda do seu professor de Braille, Renato César, de 35 anos, para subir ao palco e falar sobre o desejo de presente."Pedi um carro elétrico porque gosto muito de carros e de brincar", disse Jadson.



Lançamento da campanha Papai dos Correios de Pernambuco. Na foto: Carlos Marques, Papai Noel dos Correios. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Foi um momento muito especial porque a gente sabe do desejo e do foco dele em carros. Como ele é uma criança cega, também tem essa vontade de sentir sensações diferentes do vento, de ouvir o som da roda. Estar aqui e poder falar sobre isso foi algo que é muito importante, não só para ele, mas para quem está em volta fazendo com que ele chegue até esse momento", confessou o professor.

Quem também está na expectativa de receber o presente é Agatha, de 12 anos, estudante do 5° ano da Escola Municipal Rotary. Esta foi a primeira vez que ela escreveu uma carta para o Papai Noel

"Eu pedi para o Papai Noel um kit de creme da Salon Line azul, que vem com o creme, uma gelatina e um spray de cabelo para fazer penteados. É a minha primeira vez escrevendo uma carta para o Papai Noel. Foi muito bom, porque eu poderia pedir o que eu quisesse e o que eu queria para usar", comentou a jovem.

Como adotar uma cartinha

O lançamento nacional da campanha ocorreu na última sexta-feira (7), no edifício-sede dos Correios, em Brasília. Em todo o país, até o momento, mais de 130 mil cartinhas foram entregues para adoção. No ano passado, 350 mil foram adotadas.

A entrega de cartas pode acontecer de forma presencial, nas agências dos Correios espalhadas pelo Brasil, e virtual. Para isso, basta acessar o Blog do Noel.

No site, são disponibilizados pontos de doação, com datas, locais e horários de atendimento que variam em cada estado.

Confira os pontos de adoção em Pernambuco

Pontos de adoção:

AC Central, AC Boa Viagem, AC Paulo Bregaro, AC Limoeiro, AC

Caruaru, AC Petrolina, AC Garanhuns, AC Belo Jardim, AC

Arcoverde,

AGF Boa Vista, AGF Santa Rita, AGF Joaquim Nabuco, AGF

Candeias, AGF Tamarineira, AGF São José, AGF Getúlio Vargas, AGF Conselheiro Aguiar, AGF IPSEP, AGF Praia de Piedade, AGF São Miguel, AGF Av. Norte e AGF Aflitos.

Pontos de Entrega: todas as agências dos Correios.

Veja também