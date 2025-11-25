A- A+

Campanha Papai Noel dos Correios: mais de 2 mil cartinhas ainda aguardam adoção em Pernambuco Ao todo, o projeto recebeu mais de 7 mil cartas de crianças em todo o estado

Completando 36 anos em 2025, a campanha Papai Noel dos Correios segue dando alegria à vida de crianças no período do Natal em todo o Brasil.

Até 19 de dezembro, madrinhas e padrinhos podem adotar as cartas nas agências participantes ou pelo site Blog do Noel, onde é possível consultar quais agências têm cartinhas para adoção presencial.



Em Pernambuco, mais de 7 mil cartinhas foram recebidas pelo projeto no estado. Desse total, quase 5 mil já foram escolhidas, enquanto outras 2 mil aguardam a adoção.

Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública até ao 5º ano do ensino fundamental, independente da idade, e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.



Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PCD) de qualquer idade.



Cronograma

Os prazos para adoção e entrega de presentes variam por estado e podem ser conferidos no Blog do Noel. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto indicado no site. Os presente precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante da campanha.

Entre os presentes mais pedidos pelas crianças estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.



Madrinhas e padrinhos ainda devem cadastrar o CPF ou CNPJ para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes para manter a transparência e integridade do processo.



Confira os pontos de adoção em Pernambuco:

Pontos de adoção: AC Central, AC Boa Viagem, AC Paulo Bregaro, AC Limoeiro, AC Caruaru, AC Petrolina, AC Garanhuns, AC Belo Jardim, AC Arcoverde.

AGF Boa Vista, AGF Santa Rita, AGF Joaquim Nabuco, AGF Candeias, AGF Tamarineira, AGF São José, AGF Getúlio Vargas, AGF Conselheiro Aguiar, AGF IPSEP, AGF Praia de Piedade, AGF São Miguel, AGF Av. Norte e AGF Aflitos.

Pontos de entrega: todas as agências dos Correios.

Veja também