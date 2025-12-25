A- A+

CAMPANHA Papai Noel dos Correios: bicicleta e cadeira de rodas foram algumas das entregas em Pernambuco Campanha somou 300 mil entregas de presentes em todo o Brasil

De Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, Rebeka, 14 anos, vai entrar em 2026 com cadeira de rodas nova. "A que uso é antiga e está quebrada", conta a adolescente.



Já Eduarda Beatriz, de 5 anos, moradora de Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, pediu ao Papai Noel uma bicicleta de presente de Natal, e foi atendida.



As duas presenteadas integram as cerca de 300 mil pessoas adotadas este ano pela campanha "Papai Noel dos Correios", junto a madrinhas e padrinhos que aderiram às cartas com pedidos de Natal, escritas e levadas até agências dos Correios em todo o Brasil.



Em 2025, a campanha celebra a 35ª edição do ato de solidariedade que mobiliza, além de pessoas físicas como colaboradores, instituições como secretarias de educação e também a Receita Federal do Brasil (RFB), que reforçou as doações com o envio de 50 mil kits com brinquedos e outros itens para os pequenos.



Creches e abrigos

Somam-se aos contemplados pelas doações estudantes da rede pública de ensino (até o 5º ano do Ensino Fundamental) e pessoas que integram núcleos socioeducativos, creches e abrigos.



Crianças de até 10 anos de vida e em situações de vulnerabilidades também foram atendidas, além de pessoas com deficiência.



E pelo menos 6 mil cartas enviadas por jovens acolhidos em unidades vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram agraciados com doações.

No total, de acordo com os Correios, quase 7 milhões de sonhos foram transformados em realidade, em pouco mais de três décadas de campanha.

Bonecas, carrinhos e doações especiais

Da lista de pedidos mais comuns enviados nas cartinhas, estão bicicletas, material escolar e também bonecas e carrinhos.



Eduarda Beatriz, que é de Jaboatão dos Guararapes, ganhou uma nova bicicleta. A que tinha foi perdida em uma enchente no município, em 2022.



Já Rebeka, a adolescente de Itapissuma que recebeu uma cadeira de rodas, vai ter mais facilidade em seguir com o tratamento de hemodiálise que faz no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) - um feito que reforça a campanha, que vai além de uma "mera entrega" de presentes.





Vale ressaltar, além das doações de brinquedos e de pedidos como o de cadeira de rodas, "Papai Noel nos Correios" também percorre comunidades quilombolas e aldeias indígenas, contemplando populações em dificuldades e/ou em situações de vulnerabilidade.



São exemplos as mais de mil crianças de Rio Bonito do Iguaçu (PR), cidade tomada por um tornado no último mês de novembro, assim como os mais de 400 pequenos indígenas de escolas do Ceará.

Em Pernambuco, entre outras, houve entregas no Imip a crianças em tratamento na unidade.

