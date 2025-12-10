Qua, 10 de Dezembro

Solidariedade

Papai Noel dos Correios realiza primeira entrega de presentes da campanha 2025

Ação contemplou cerca de 40 alunos da Escola Municipal Rotary, em Olinda

edição de 2025 completa 36 anos e já recebeu cerca de 8 mil cartas no estado edição de 2025 completa 36 anos e já recebeu cerca de 8 mil cartas no estado - Foto: Divulgação/Assessoria Correios

A campanha Papai Noel dos Correios iniciou, nesta terça-feira (10), a entrega dos presentes de 2025, reunindo cerca de 40 crianças da Escola Municipal Rotary, no auditório da Prefeitura de Olinda. O evento marcou o início das ações de distribuição dos itens adotados por padrinhos e madrinhas em todo o estado.

Primeiros presentes entregues em Olinda

Durante a manhã, Papai e Mamãe Noel entregaram bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos para estudantes do ensino fundamental. As crianças também realizaram uma apresentação musical com o jingle “Você Noel”, reforçando o incentivo à adoção das cartas.

Correios destacam simbolismo da campanha

O superintendente dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, afirmou que o momento representa a realização de sonhos tanto para quem recebe quanto para quem adota as cartinhas. A prefeita de Olinda, Mirela Almeida, destacou o papel pedagógico da campanha, trabalhado previamente pelos professores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanha segue com cartas disponíveis

A edição de 2025 completa 36 anos e já recebeu cerca de 8 mil cartas no estado. Menos de mil ainda aguardam adoção nas agências participantes e no blog oficial. As cartas são destinadas a crianças da rede pública até o 5º ano, instituições parceiras e crianças em situação de vulnerabilidade.

Serviço 

Papai Noel dos Correios 2025
Adoção de cartas: até 19/12
Locais: agências participantes e blognoel.correios.com.br
Entrega dos presentes: até 19/12

Com informações da assessoria

