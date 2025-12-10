A- A+

Solidariedade Papai Noel dos Correios realiza primeira entrega de presentes da campanha 2025 Ação contemplou cerca de 40 alunos da Escola Municipal Rotary, em Olinda

A campanha Papai Noel dos Correios iniciou, nesta terça-feira (10), a entrega dos presentes de 2025, reunindo cerca de 40 crianças da Escola Municipal Rotary, no auditório da Prefeitura de Olinda. O evento marcou o início das ações de distribuição dos itens adotados por padrinhos e madrinhas em todo o estado.

Primeiros presentes entregues em Olinda

Durante a manhã, Papai e Mamãe Noel entregaram bicicletas, bolas, bonecas e carrinhos para estudantes do ensino fundamental. As crianças também realizaram uma apresentação musical com o jingle “Você Noel”, reforçando o incentivo à adoção das cartas.

Correios destacam simbolismo da campanha

O superintendente dos Correios em Pernambuco, Ricardo Santos, afirmou que o momento representa a realização de sonhos tanto para quem recebe quanto para quem adota as cartinhas. A prefeita de Olinda, Mirela Almeida, destacou o papel pedagógico da campanha, trabalhado previamente pelos professores.

Campanha segue com cartas disponíveis

A edição de 2025 completa 36 anos e já recebeu cerca de 8 mil cartas no estado. Menos de mil ainda aguardam adoção nas agências participantes e no blog oficial. As cartas são destinadas a crianças da rede pública até o 5º ano, instituições parceiras e crianças em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Papai Noel dos Correios 2025

Adoção de cartas: até 19/12

Locais: agências participantes e blognoel.correios.com.br

Entrega dos presentes: até 19/12

Com informações da assessoria

