Natal 2025 Papai Noel dos Correios recolhe cartinhas de crianças em tratamento no Imip As cartinhas recebidas pelo Casal Noel serão disponibilizadas para adoção por Padrinhos e Madrinhas anônimos, que podem escolher uma ou mais no blognoel

O Papai Noel dos Correios em pessoa, acompanhado da Mamãe Noel, visitou o setor de hemodiálise pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), na área central do Recife, na manhã desta sexta-feira (14), para coletar diretamente das mãos de algumas das crianças que fazem acompanhamento na instituição as cartinhas com pedidos de Natal. A ação faz parte da Campanha Papai Noel dos Correios 2025, que chega à sua 36ª edição este ano.

O casal Noel recebeu, pessoalmente, as cartinhas escritas por 13 crianças atendidas pelo instituto. De acordo com o diretor de governança clínica do hospital, Gustavo Miranda, esta é a primeira vez que uma instituição do setor de saúde a campanha.

"Ficamos muito felizes de ser contemplados com essa ação. Sabemos o quanto isso é importante, o quanto o paciente se fragiliza nesse processo de cuidado contínuo, que nesse caso são crianças da Nefrologia Pediátrica de hemodiálise, a gente sabe o quanto esses detalhes impactam positivamente a experiência do paciente e a literatura médica traz isso consolidado, de que também melhora o desfecho em saúde", contou o diretor.

Lançada nacionalmente no dia 7 de novembro e em Pernambuco na última terça-feira (11), em Olinda, a campanha tem como objetivo estimular a escrita de cartas entre crianças e incentivar gestos de solidariedade. Na carta, cada criança pode pedir até 5 itens, para que o padrinho ou madrinha possa escolher um ou mais itens da lista.

"O trabalho do IMIP é muito sublime. Diariamente mais de 21.000 pessoas, entre muitas crianças, passam por aqui. Então, a gente não podia esquecer de fazer essa parceria.. Fizemos essa visita com o Casal Noel dos Correios para aproveitar o momento para pedir padrinhos para a adoção das cartinhas dessas crianças, pois as crianças buscam ser atendidas", destacou Ricardo Santos, Superintendente Estadual dos Correios em Pernambuco.

Segundo o agente de Correios Carlos Marques, funcionário dos Correios há 38 e que atua na campanha há 36 anos, sendo 20 deles como o bom velhinho, além de proporcionar a realização de um desejo para crianças que estão atualmente em tratamento na unidade, a ação mantêm vivo o espírito natalino e o sonho infantil de acreditar no Papai Noel.

O casal Noel recebeu, pessoalmente, as cartinhas escritas por 13 crianças atendidas pelo instituto. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), na área central do Recife. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

O casal Noel recebeu, pessoalmente, as cartinhas escritas por 13 crianças atendidas pelo instituto. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

O casal Noel recebeu, pessoalmente, as cartinhas escritas por 13 crianças atendidas pelo instituto. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

"Para mim é mágico. O Papai Noel é uma figura emblemática, tanto para as crianças quanto para os adultos. E essa campanha tem a missão de resgatar não só a escrita, mas também de realizar esse sonho dessas crianças que escrevem para o Papai Noel por saber que ele existe e que ele vai realizar esse sonho, tirando do papelzinho aqueles pedidos. E esse pedido não é só o Papai Noel que realiza, é a sociedade. É possível ver, já nessas pequenas coletas, a felicidade delas de saber que o Papai Noel existe", afirmou Carlos.

Com 9 anos de idade, Marta Maria Nunes ficou maravilhada em conhecer o casal Noel e poder entregar sua cartinha em mãos para o bom velhinho. "Minha mãe me disse que o papai não é não existia, mas agora eu tenho certeza que ele ele existe porque ele está aqui comigo". Entre os pedidos de Marta estavam uma boneca com mamadeira, uma cozinha com panelas e o favorito das crianças, livo de colorir com canetinhas.

Um dos pedidos mais especiais da visita do Papai e da Mamãe Noel à instituição foi o da adolescente Rebeka Vittória da Silva Cícero, de 14 anos.

A adolescente Rebeka Vittória da Silva Cícero, de 14 anos. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

"Eu pedi uma cadeira de rodas nova porque a minha está quebrada. Já faz anos que eu tenho ela, ganhei na AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente], mas faz tempo que eu não vou lá, porque eu sou acompanhada lá, também, por um médico para fazer uma cirurgia para voltar a andar. Mas não posso fazer essa cirurgia agora por conta do risco dos rins. Daí, eu queria uma cadeira de rodas nova para, enquanto isso, poder viajar e poder competir melhor", contou a adolescente que, apesar das dificuldades, treina para ser uma atleta reconhecida na modalidade de arremeço de peso na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

As cartinhas recebidas pelo Casal Noel serão disponibilizadas para adoção por Padrinhos e Madrinhas anônimos, que podem escolher uma ou mais no blognoel (https://blognoel.correios.com.br). As adoções e entregas dos presentes podem ser realizadas até o dia 19 de dezembro. Em Pernambuco, a campanha conta com a participação de escolas públicas, creches, instituições sociais e do público em geral.

