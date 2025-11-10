A- A+

NATAL Papai Noel dos Correios: veja como participar de campanha de Natal e adotar cartas de crianças No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas pela sociedade

A campanha Papai Noel dos Correios começou a receber cartas de todo o Brasil. Em 2025, a ação chega à 36ª edição, e visa realizar o sonho de milhares de crianças do país.

Em Pernambuco, a história não é diferente. Nesta terça-feira (11), o Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, sedia o lançamento regional da campanha. No evento, cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda entregarão suas cartinhas pedindo presentes ao Papai Noel.

Também no evento, como já é de costume, duas crianças vão ler suas cartas, em um momento que todo ano gera emoção nos participantes.

Antes da cerimônia, o Papai e a Mamãe Noel dos Correios farão um cortejo em jipes pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda. Eles serão acompanhados pela prefeita da cidade, Mirella Almeida, e por alunos da Escola Municipal Rotary. O percurso sairá do Boi e Brasa de Olinda e seguirá até o Mercado Eufrásio Barbosa.

Como adotar uma cartinha

O lançamento nacional ocorreu na última sexta-feira (7), no edifício-sede dos Correios, em Brasília. Em todo o país, até o momento, mais de 130 mil cartinhas foram entregues para adoção. No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas.

A entrega de cartas pode acontecer de forma presencial, nas agências dos Correios espalhadas pelo Brasil, e virtual. Para isso, basta acessar o Blog do Noel.

No site, são disponibilizados pontos de doação, com datas, locais e horários de atendimento que variam em cada estado.

Papai Noel dos Correios

O Papai Noel dos Correios é uma das maiores e mais tradicionais ações natalinas do Brasil e completa 36 anos em 2025.

A ação consiste no recebimento e na disponibilização de cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino ou organizações parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Elas devem estar matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, para adoção da sociedade.

Pedidos feitos por crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos de idade também são aceitos.

