NATAL

Papai Noel dos Correios: veja como participar de campanha de Natal e adotar cartas de crianças

No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas pela sociedade

Papai Noel dos Correios inicia campanha para entregar presentes para crianças do paísPapai Noel dos Correios inicia campanha para entregar presentes para crianças do país - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A campanha Papai Noel dos Correios começou a receber cartas de todo o Brasil. Em 2025, a ação chega à 36ª edição, e visa realizar o sonho de milhares de crianças do país.

Em Pernambuco, a história não é diferente. Nesta terça-feira (11), o Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, sedia o lançamento regional da campanha. No evento, cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda entregarão suas cartinhas pedindo presentes ao Papai Noel.

Também no evento, como já é de costume, duas crianças vão ler suas cartas, em um momento que todo ano gera emoção nos participantes. 

Antes da cerimônia, o Papai e a Mamãe Noel dos Correios farão um cortejo em jipes pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda. Eles serão acompanhados pela prefeita da cidade, Mirella Almeida, e por alunos da Escola Municipal Rotary. O percurso sairá do Boi e Brasa de Olinda e seguirá até o Mercado Eufrásio Barbosa.

Como adotar uma cartinha
O lançamento nacional ocorreu na última sexta-feira (7), no edifício-sede dos Correios, em Brasília. Em todo o país, até o momento, mais de 130 mil cartinhas foram entregues para adoção. No ano passado, 350 mil cartinhas foram adotadas. 

A entrega de cartas pode acontecer de forma presencial, nas agências dos Correios espalhadas pelo Brasil, e virtual. Para isso, basta acessar o Blog do Noel.

No site, são disponibilizados pontos de doação, com datas, locais e horários de atendimento que variam em cada estado. 

Campanha ECampanha Papai Noel dos Correios. - Foto: Júnior Soares/Arquivo Folha de Pernambuco

Papai Noel dos Correios
O Papai Noel dos Correios é uma das maiores e mais tradicionais ações natalinas do Brasil e completa 36 anos em 2025.

A ação consiste no recebimento e na disponibilização de cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino ou organizações parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Elas devem estar matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, para adoção da sociedade. 

Pedidos feitos por crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos de idade também são aceitos.

