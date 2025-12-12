A- A+

Representatividade Papai Noel negro leva representatividade e magia do Natal à sorveteria no Bairro do Recife Iniciativa tem o objetivo de reforçar o combate ao racismo

Levando representatividade e magia ao Natal do Bairro do Recife, um Papai Noel negro está encantando pessoas de todas as idades em uma sorveteria localizada na área central da capital pernambucana.

Com o objetivo de reforçar o combate ao racismo, a sorveteria Frio na Goela optou por um Bom Velhinho negro para tirar fotos e ouvir os pedidos de adultos e crianças.

Encarnando o personagem está Thalis Carvalho. Atendente da sorveteria, ele, que já estudou teatro, comentou como vem sendo a recepção do público.

“Tenho percebido como as pessoas sentiam falta de um Papai Noel negro. As crianças negras passam abrindo um sorriso enorme. Os adultos negros dizem que sempre sonharam em ver alguém como eu nesse papel. É sempre muito emocionante”, afirmou.

Thalis Carvalho, Papai Noel da sorveteria. Foto: Divulgação.

Para o proprietário da sorveteria, Gabriel Araujo, a iniciativa tem um papel fundamental para as crianças.

“O Papai Noel simboliza afeto, carinho, felicidade e esperança. O que a gente quer é mostrar às crianças que essas características podem pertencer a qualquer pessoa, independentemente da cor de sua pele, desde que ela decida fazer o bem”, explicou.

A poltrona do Papai Noel fica na calçada, em frente à sorveteria, e não é preciso pagar nada para interagir com o personagem.

Atualmente, o Bom Velhinho atende às crianças sempre aos sábados e domingos, das 16h30 às 20h30. A ação vai durar ao longo de todo o mês de dezembro.

A Frio na Goela fica localizada na Avenida Marquês de Olinda, ao lado da agência da Caixa Econômica Federal.



