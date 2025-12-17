A- A+

Natal Papai Noel vem de Metrô: campanha alegra crianças e proporciona viagem em trem do Recife Evento contou com atração musical e entrega de presentes para alunos da rede municipal de ensino

Crianças da Escola Municipal Novo Mangue, no Recife, vivenciaram uma experiência repleta de clima natalino nesta quarta-feira (17), na 23ª edição do evento "Papai Noel vem de Metrô".

O maquinista Admilton Filho se vestiu de Papai Noel e conduziu o trem do Metrô do Recife que levou 20 estudantes da instituição para uma viagem que saiu da Estação Joana Bezerra rumo à Estação Central do Recife.

Após a chegada ao destino final, os pequenos participaram de um momento de recreação e música guiado pela banda infantil Ludicanto, além de aproveitarem um lanche especial.

Momento mais esperado da manhã foi a entrega dos presentes comprados por madrinhas e padrinhos que trabalham no metrô. E, claro, foi o Papai Noel quem distribuiu os brinquedos e eltrônicos pedidos em cartinhas previamente enviadas pelas crianças.

João Vinícius, de 5 anos, ganhou um conjunto de carrinhos. Ele agradeceu ao Papai Noel e disse que gostou muito do presente.

João Vinícius ganhou um conjunto de carrinhos durante a campanha Papai Noel vem de Metrô, ação promovida pela CBTU nesta quarta-feira (17) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para a superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Marcela Campos, a campanha proporciona um dia de alegria para os pequenos.

“Os funcionários adotam alguma escola ou creche do entorno de alguma estação e as crianças têm suas cartinhas adotadas e são presenteadas. A gente proporciona uma manhã de alegria, com lanche, com festa, com música e com essa distribuição dos presentes que é feita através do Papai Noel, que é o maquinista que transporta essas crianças numa viagem emocionante para muitas que não conhecem o sistema e outras que já utilizam com suas famílias”, falou.

Trabalhando como maquinista diariamente, Admilton Filho mudou os ares e se vestiu de Papai Noel por um dia, o que considerou uma tarefa muito reconfortante e gratificante.



“Em função da minha atividade aqui, trazer alegria para as crianças neste dia é gratificante e trazer muito muito muito reconforto para elas, para mim é muito bom. Essa troca de energia com as crianças é gratificante. Simplesmente isso sem sem mais o que dizer. É confortável ter esse contato com as crianças”, contou o Papai Noel do Metrô.

Papai Noel do Metrô alegrou crianças na Estação Central do Recife nesta quarta-feira (17). Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Crianças enviaram cartinhas e receberam presentes de funcionários do Metrô do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Crianças enviaram cartinhas e receberam presentes de funcionários do Metrô do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Jaci Lima, professora, levou a neta Jade para participar do evento do Papai Noel vem de Metrô. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Admilton Filho, maquinista e Papai Noel do Metrô. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Momento contou com recreação para as crianças. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco



A professora Jaci Lima foi outra que participou do momento e levou a neta Jade, de 3 anos, para andar de metrô pela primeira vez. Acompanhada do Papai Noel, Jade ganhou um fone de ouvido rosa como presente de Natal.



“A experiência da minha neta com o Papai Noel e andar de metrô em uma cidade que a gente anda muito de carro foi muito importante. Ela tá se divertindo demais, tá adorando essa interação. Quando fomos andar no metrô, ela perguntou o que era aquilo, o que era os trilhos e estava muito curiosa em andar nesse transporte público e esse dia diferente”, disse a professora.

