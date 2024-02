A- A+

Leia também

• Agende-se: segunda de Carnaval no Marco Zero será com rock, pop e o lirismo dos blocos

• Brasília Amarela completa 10 anos homenageando Mamonas no carnaval

• Carnaval em Noronha: programação multicultural agita moradores e turistas da Ilha

Mais uma vez o Bloco do Papangu atraiu milhares de pessoas para Bezerros, município do Agreste pernambucano, no último domingo de Carnaval (11). Com o tema “Folia, Mistério e Magia”, a tradicional festa levou foliões dos quatro cantos do Brasil (e do mundo) e contou ainda uma série de atrações.

Pelas ruas da cidade, os papangus foram levando cor, criatividade e emoção nos mais diversos temas, misturando ritmos e a alegria do frevo em uma festividade multicultural.

O domingo de carnaval contou ainda com as mais diversas atrações distribuídas nos seis polos de folia. No QG do Frevo, palco principal do Carnaval do Papangu 2024, André Rio, Henrique Barbosa, Geraldinho Lins, Clara Sobral, Lenine e Maestro Spok, Ávine Vinny e Excesso de Bagagem incendiaram ainda mais os foliões que nunca param de cantar e pular.

Nomes como Morganna Bernardo, Bruninho Lima, Benil, Ciel Santos, Nego Thor, Anderson Alves, Walter Lins, Gerlane Lopes, Michel Diniz, Carlinhos Nova e Wanessa Roger, além de diversos artistas e atrações culturais, também se apresentaram, neste domingo, no Carnaval do Papangu 2024.

CONCURSO DE FANTASIA

A folia também foi marcada pelo Concurso de Papangu, que premia as fantasias mais criativas e bem elaboradas que desfilam no Bloco do Papangu. O Carnaval do Papangu continuou hoje e segue até a terça-feira (13) com os mais diversos shows artísticos nos seis polos da folia.

Entre as atrações, Zé Vaqueiro, Elba Ramalho, Mari Fernandez, Grupo Revelação, Patusco, Silvana Salazar, Almir Rouche, Lady Falcão, Marreta You Planeta, Conde Só Brega, Mundo Livre S.A, Banda Labaredas, Kelvis Duran, Mazzamora e Marcão Noventta, além de diversos artistas e atrações culturais de Bezerros, da região e do Brasil.

“Nosso maior sentimento é de felicidade, por manter a tradição e a história do nosso Papangu, que é, sem sombra de dúvidas, a principal atração dos nossos festejos de carnaval. Bezerros tem o maior carnaval do interior do Brasil e sempre queremos que todo o país e até o mundo conheça um pouco de nossa rica cultura”, destacou a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino. Por lá, também estiveram no domingo, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra, que ao lado da sua vice Priscila Krause.

Veja também

eua Trump comparece ao tribunal em caso de gestão de documentos secretos