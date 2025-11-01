A- A+

Estreia "Papo de Condomínio", a nova coluna da Folha de Pernambuco Quinzenalmente no blog e semanalmente na Rádio Folha 96,7 FM, o advogado Yuri Oliveira, especialista em direito condominial, vai esclarecer dúvidas e comentar casos

A Folha de Pernambuco estreia, a partir de segunda-feira, um novo espaço dedicado ao universo da vida condominial. Com o advogado e especialista na área Yuri Oliveira, a coluna “Papo de Condomínio” chega para esclarecer dúvidas, comentar casos práticos e trazer orientações sobre convivência, gestão e legislação relacionados ao tema.

O conteúdo será publicado quinzenalmente no blog no portal Folha de Pernambuco, sempre às segundas-feiras, e também ganhará uma versão semanal na Rádio Folha 96,7 FM, às sextas-feiras, dentro do programa Conexão Notícias, a partir do dia 7 de novembro. A proposta é levar para moradores, síndicos e administradores informações úteis para o dia a dia e promover o diálogo sobre boas práticas de convivência nos condomínios.

“Costumo dizer que todo mundo mora em condomínio, mas pouca gente discute sobre condomínio. A vida acontece lá dentro: são entregas, barulhos, disputas de garagem, convivência com o vizinho... Tudo isso faz parte do nosso cotidiano”, explica Yuri Oliveira.

O advogado destaca que o objetivo é trazer informação e consciência coletiva de forma simples e acessível. “A ideia é transformar questões jurídicas em algo que as pessoas entendam no dia a dia, sem o ‘juridiquês’. O condomínio é como uma cidade: tem regras, convivência, responsabilidades, e é importante que todos saibam o que podem e o que não podem fazer.”

Particularidades

Cada condomínio possui suas próprias regras, realidades e formas de convivência, o que impossibilita tratar todos de maneira igual. “Por isso, o ‘Papo de Condomínio’ surge como um canal de esclarecimento e diálogo, voltado a orientar sobre gestão, direitos e deveres, contribuindo para uma convivência mais harmônica e consciente nos espaços compartilhados”, explica Yuri.

Entre os temas que mais polêmicos nos condomínios, Yuri Oliveira destaca questões relacionadas a delivery, vagas de garagem e pets. Segundo o advogado, esses assuntos estão sempre no centro das discussões. “O pet pode passear nas áreas comuns do condomínio? Há lugares que permitem, outros que restringem o trajeto apenas da porta do apartamento até a saída. Alguns autorizam o passeio recreativo na garagem; outros, até festas de aniversário de pets no salão de festas. Vai depender do que foi pactuado internamente”, explica.

Oliveira lembra, porém, que as regras internas têm limites e não podem contrariar decisões judiciais já consolidadas. “Por exemplo, o condomínio pode regulamentar a circulação dos animais, mas não pode proibir a presença de pets nas unidades. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já definiu que isso não é permitido. Então, cada caso tem sua particularidade, e o importante é equilibrar o bom senso com o que a lei garante”, ressalta.

Trajetória

Formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Yuri acumula mais de 10 anos de experiência na área e uma trajetória voltada à gestão e convivência em condomínios. Desde o estágio, dedica-se ao tema e hoje advoga para mais de 60 condomínios. É membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PE, da Comissão de Direito Condominial do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim) e do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP). Além da atuação jurídica, o advogado também é educador e ministra um curso de formação de síndicos, que já formou mais de 400 profissionais em Pernambuco.

