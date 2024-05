A- A+

TRAGÉDIA Papua Nova Guiné atualiza contagem da ONU e relata mais de 2 mil pessoas soterradas em deslizamento A região afetada é densamente habitada e com população mais jovem

Papua Nova Guiné informou, nesta segunda-feira (27), ao escritório local da ONU, que mais de duas mil pessoas foram soterradas no enorme deslizamento de terra que devastou uma aldeia, de acordo com cópia do documento verificado pela agência AFP.

“O deslizamento de terra soterrou mais de duas mil pessoas e causou grande destruição”, disse o Centro Nacional de Desastres da Papua ao escritório da ONU na capital, Port Moresby. A ONU havia estimado a morte de 670 pessoas na avalanche, ocorrida na sexta-feira.

A região afetada pelos deslizamentos, na província de Enga, é densamente povoada, segundo as autoridades locais, e tem uma população jovem. As autoridades temem que muitas das vítimas mortais sejam crianças com menos de 15 anos.

