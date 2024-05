A- A+

ÁFRICA Papua-Nova Guiné busca evacuar quase 8 mil pessoas por ameaça de deslizamento O povoado de Yambali foi quase totalmente destruído quando parte do monte Mungalo desabou

Papua-Nova Guiné começou a evacuar 7.900 pessoas de cidades vizinhas ao local de um grande deslizamento de terra, diante do temor de que a tragédia se repita, anunciou nesta terça-feira (28) uma autoridade provincial.

"Estamos tentando retirá-las", disse Sandis Tsaka, administrador provincial de Enga. "A todo momento você ouve rochas se partindo, é como uma bomba ou disparo, e as rochas seguem caindo", descreveu, acrescentando que é aguardada a chegada de policiais e militares para interditar as áreas mais perigosas.

O povoado de Yambali foi quase totalmente destruído quando parte do monte Mungalo desabou, na madrugada de sexta-feira, e atingiu centenas de casas e moradores que dormiam.

O centro nacional de desastres de Papua-Nova Guiné teme que mais de 2 mil pessoas tenham sido soterradas, embora apenas cinco corpos e uma perna tenham sido retirados dos escombros.

Os trabalhos de resgate foram afetados pela dificuldade de acesso ao local, que fica em uma área montanhosa, e por conflitos tribais, que dificultam o deslocamento por uma estrada.

Segundo Tsaka, moradores começaram a cavar com as mãos em busca de familiares. O administrador visitou o local em duas ocasiões e contou que ele foi devastado: "Essa era uma área muito povoada, com casas, lojas, igrejas e escolas, e foi tudo destruído. Agora parece a superfície da Lua, só há rochas."

