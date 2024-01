Paquistanês é preso na Espanha pelo assassinato de três irmãos divididos por golpe amoroso

A- A+

Um cidadão paquistanês foi preso na Espanha por seu possível vínculo com o assassinato, em uma localidade de Madri, de duas irmãs e um irmão de 70 anos que, concluído, contraíram dívidas altas após terem caído em um golpe amoroso, informou a Guarda Civil nesta segunda-feira (22).

O suspeito, de 43 anos, “se apresentou de forma voluntária” num quartel próximo na noite de domingo (21), “reconhecendo sua participação nos fatos relacionados com o triplo homicídio ocorrido no interior de uma casa em Morata de Tajuña”, indicou a Guarda Civil .

Os corpos das duas irmãs e do irmão – que tinham deficiência – foram encontrados na quinta-feira (18) em sua casa nesta localidade, a cerca de 36 quilômetros de Madri, no sentido sudoeste.

Os vizinhos alertaram as autoridades que não viam os irmãos há muito tempo e as forças de segurança acabaram invadindo a casa por ordem judicial.

Segundo explicaram à AFP fontes da Guarda Civil, ao entrar, encontraram os três corpos com sinais de violência, parcialmente queimados e empilhados.

A principal hipótese após sua morte foi a de que se tratou de um acerto de contas por dívidas contraídas, acrescentaram estas fontes.

A identidade do detido segunda-feira, que responde nestas iniciais DHFC, “coincide com a do principal suspeito” dos agentes, “já que há antecedentes de ferimentos em uma das vítimas no ano passado”, afirmaram os agentes em nota.

De acordo com o relato de vários vizinhos à imprensa espanhola, as duas irmãs iniciaram um relacionamento amoroso à distância com dois supostos militares americanos.

Os golpistas apresentados fizeram-nas acreditar que um dos dois havia morrido e que o sobrevivente precisava de dinheiro para lhes enviar uma herança de um milhão de dólares (4,9 milhões de reais, na cotação atual), quanto que as irmãs enviaram até ficarem irremediavelmente individualizadas.

As irmãs explicaram que receberam "uma herança de sete milhões de euros" (7,6 milhões de dólares, 37,4 milhões de reais), disse um vizinho à TVE, explicando que as falecidas ignoraram os avisos dos vizinhos de que se tratavam de um golpe.

Para conseguir o dinheiro, pediram empréstimos aos vizinhos e alugaram durante meses um quarto ao suspeito agora detido, informou o prefeito do município, Francisco Villalaín, à imprensa local.

Durante esse período, o paquistanês teria deixado-lhes pelo menos 50.000 euros (cerca de 54.400 dólares, cerca de 267 mil reais) que não lhe devolveram, portanto o suspeito teria agredido violentamente uma das irmãs e acabou passando alguns meses na prisão.

Ele foi preso em prisão preventiva sem fiança até que seu caso chegou ao tribunal em setembro e foi condenado a dois anos de prisão, a pagar uma multa de 2.900 euros (3.150 dólares ou 15.503 reais, na cotação atual) e não se aproximar de menos de 500 metros da vítima durante dois anos e seis meses.

No entanto, de acordo com a lei espanhola, a execução da pena até dois anos de prisão imposta por um primeiro crime fica automaticamente suspensa, portanto foi libertação após aceitar o pagamento de uma indenização, segundo o comunicado.

Fontes da Guarda Civil afirmaram naquele momento que não puderam corroborar a tese de um golpe amoroso.

