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Conflito

Paquistão afirma preocupação com ataques e pede que EUA e Irã cumpram memorando de entendimento

O Paquistão ainda pediu que todas as partes cumpram seus respectivos compromissos sob o Memorando de Entendimento de Islamabad

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Paquistão sofre com uma escalada de violência nos últimos anos em parte promovida pelo grupo do TalibãPaquistão sofre com uma escalada de violência nos últimos anos em parte promovida pelo grupo do Talibã - Foto: AFP / Divulgação

O Ministério de Relações Exteriores do Paquistão expressou hoje "profunda preocupação" com a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, alegando que uma retomada do conflito não interessa a ninguém.

"O Paquistão apela a todas as partes para que exerçam moderação e se abstenham de quaisquer ações que possam minar ainda mais a paz e a estabilidade regionais. Não há alternativa ao engajamento contínuo, diálogo e diplomacia para alcançar o objetivo comum de paz na região", disse o ministério em comunicado.

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O Paquistão ainda pediu que todas as partes cumpram seus respectivos compromissos sob o Memorando de Entendimento de Islamabad e reiterou estar pronto para continuar desempenhando seu papel de mediador.

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