A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Paquistão afirma que texto final do acordo de paz entre EUA e Irã já foi acordado "A paz nunca esteve tão próxima como agora", afirmou o primeiro-ministro paquistanês

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, anunciou nesta sexta-feira (12) que foi alcançado um acordo sobre o texto final do acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

"Podemos confirmar que se chegou a um acordo sobre o texto final e consensual do acordo de paz e que o Paquistão está trabalhando em estreita colaboração com ambas as partes para finalizar os próximos passos", publicou Sharif em sua conta no X.

"A paz nunca esteve tão próxima como agora", afirmou o dirigente, cujo país atua há meses como mediador entre as duas partes.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também afirmou nesta sexta-feira que nunca se esteve "tão próximo" de alcançar um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Antes, porém, o presidente americano Donald Trump acusou Teerã de negociar de má-fé.

"Em meio aos intensos esforços de mediação do Paquistão, estamos plenamente conscientes da campanha incessante de desinformação promovida por aqueles que querem sabotar o acordo de paz", acrescentou Sharif.

Veja também