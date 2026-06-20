Conflito
Paquistão anuncia conversas técnicas entre EUA e Irã no domingo (21), na Suíça
"Como seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento de Islamabad, serão realizadas conversas técnicas em Bürgenstock, Suíça, em 21 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores
Esta fotografia, tirada em 6 de junho de 2024, mostra um edifício do luxuoso resort Burgenstock, acima do Lago Lucerna, na Suíça central, que sediará uma cúpula de paz com a Ucrânia - Foto: Elodie Le Maou / AFP
O Paquistão anunciou neste sábado(20) que delegações dos Estados Unidos e do Irã manterão neste domingo (21), na Suíça, conversas técnicas para implementar o acordo destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.
"Como seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento de Islamabad, serão realizadas conversas técnicas em Bürgenstock, Suíça, em 21 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores.
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A diplomacia paquistanesa acrescentou que mediadores do Paquistão e do Catar participaram das discussões com representantes americanos e iranianos.