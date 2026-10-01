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guerra Paquistão bombardeia o Afeganistão, que relata mortes de civis Foram registradas nove mortes, incluindo mulheres e crianças, mas províncias de Helmand e Kunar

O Exército do Paquistão bombardeou nesta quinta-feira (1) a província afegã de Helmand, onde o governo talibã informou que o ataque matou nove civis.

Islamabad confirmou que lançou ataques "planejados e calibrados" contra combatentes no Afeganistão, sem especificar a localização.

Outro bombardeio atingiu a província de Kunar (leste), segundo as autoridades afegãs.

"Nove civis afegãos, incluindo crianças e mulheres, morreram nas duas províncias", informou na rede social X o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid.

Onze pessoas ficaram feridas e três casas foram destruídas, acrescentou Mujahid.

O Ministério da Informação do Paquistão confirmou no X que, "com base em informações confiáveis", foram atacados "alvos seletivos – acampamentos e esconderijos terroristas – em dois locais" do Afeganistão.

Cabul e Islamabad travaram um conflito há alguns meses e ataques esporádicos foram registrados após o anúncio de uma trégua em março.

O Paquistão acusa o governo talibã de abrigar grupos de combatentes que lançaram vários ataques contra seu território. As autoridades afegãs negam a acusação e afirmam que o Paquistão abriga grupos armados hostis aos talibãs.

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