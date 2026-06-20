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Conflito

Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria

Presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, condenou veementemente os atentados

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Paquistão sofre com uma escalada de violência nos últimos anos em parte promovida pelo grupo do TalibãPaquistão sofre com uma escalada de violência nos últimos anos em parte promovida pelo grupo do Talibã - Foto: AFP / Divulgação

Duas bombas à beira de uma estrada no noroeste do Paquistão, região assolada por instabilidade, mataram pelo menos sete pessoas neste sábado, informaram as autoridades paquistanesas. Nenhum grupo reivindicou a autoria dos atentado, mas as suspeitas provavelmente recaem sobre o Talibã paquistanês.

A primeira bomba tinha como alvo um veículo, enquanto a segunda explodiu quando equipes de resgate responderam à explosão em Bannu, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse o oficial de polícia Yasir Afridi, acrescentando que ambas foram controladas remotamente.

Afridi afirmou que cinco pessoas morreram na primeira explosão e duas na segunda. Três pessoas também ficaram feridas. Uma operação de busca para encontrar os responsáveis ??está em andamento.

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O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, condenou veementemente os atentados. Sem mencionar nenhum grupo específico, Zardari emitiu um alerta aos "agentes internos e externos que apoiam o terrorismo" e que fornecem refúgio, suporte logístico e assistência financeira a redes militantes.
 

O Paquistão tem vivenciado um aumento na violência nos últimos anos, grande parte dela reivindicada pelo Talibã paquistanês, conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP.

O grupo é distinto, mas aliado do Talibã afegão, que tomou o poder em Cabul em 2021. Autoridades paquistanesas afirmam que muitos líderes e combatentes do TTP encontraram refúgio do outro lado da fronteira, no Afeganistão. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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