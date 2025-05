A- A+

MUNDO Paquistão descobre 'rio de ouro' com mais de 64 toneladas de metal precioso Especialistas estimam que descoberta de mineral no Rio Indo, estimada em mais de R$ 1,5 bilhão, pode transformar a economia do país

Uma reserva de ouro foi descoberta recentemente no Rio Indo, próximo à cidade de Attock, no Paquistão. O achado aconteceu graças a uma pesquisa encomendada pelo governo local, que motivou planos de extração na área e, agora, pode dar um impulso vital à economia do país asiático.

De acordo com o jornal paquistânes Dawn, especialistas estimaram o valor do ouro encontrando no "rio de ouro" em aproximadamente 80 bilhões na moeda local, que é a rúpia paquistanesa. No Brasil, o valor corresponde a mais de R$ 1,5 bilhão.

Após a descoberta, foi determinado que o projeto de mineração será liderado pela empreiteira de energia estatal National Engineering Services of Pakistan, mais conhecida como NESPAK, e pelo Departamento de Minas e Minerais do estado indiano de Punjab.





"Serviços de consultoria são necessários para preparar documentos de licitação e fornecer serviços de consultoria transacional para nove blocos de ouro de aluvião ao longo do Rio Indo, no distrito de Attock", explicou Zargham Eshaq Khan, diretor administrativo da NESPAK.

No entanto, os moradores da região também começaram a explorar o leito do Rio Indo. A mineração no entorno do curso de água é, em grande, parte ilegal, e máquinas pesadas são frequentemente usadas para extração de metais.

Depois disso, de acordo com um artigo no Times of India, o governo paquistanês implementou a Seção 144, uma medida legal projetada para impedir a mineração ilegal.

Apesar disso, ainda não se sabe se o ouro poderá ser extraído ou não. Até o momento, as autoridades do Paquistão não emitiram nenhuma declaração oficial sobre o assunto.

Por que existem reservas de ouro no Rio Indo?

O Rio Indo é um dos rios mais antigos e longos do planeta e desempenhou um papel fundamental no surgimento de uma das primeiras civilizações. A civilização do Vale do Indo floresceu ao longo de suas margens entre 3300 e 1300 a.C. C., representando uma fase de desenvolvimento notável.

Antes da partição da Índia em 1947, o rio ficava inteiramente dentro do território indiano, o que foi essencial para o florescimento da civilização. Hoje, ele atravessa os dois países e continua tendo grande importância histórica e cultural para ambos.

De acordo com estudos geológicos, o Rio Indo transporta sedimentos auríferos do Himalaia, que foram depositados na forma de pepitas ou partículas de ouro em áreas que agora pertencem ao Paquistão. Devido ao fluxo de água, essas partículas geralmente assumem formas achatadas ou arredondadas, informou o Dawn.

Além disso, a região do Vale do Indo tem recursos minerais abundantes e é considerada uma área rica em ouro e outros metais valiosos.

