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ormuz Paquistão diz manter diplomacia para reabrir Estreito de Ormuz e reduzir crise entre EUA e Irã Apesar das iniciativas, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse por telefone à Al Jazeera na quarta-feira (26) que não tem "nenhum cronograma" para encerrar o conflito

O Paquistão afirmou nesta quinta-feira (27) que mantém esforços diplomáticos para ajudar a resolver a crise entre Estados Unidos e Irã e viabilizar a reabertura do Estreito de Ormuz.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tahir Andrabi, disse que a recente visita do marechal de campo Asim Munir a Teerã buscou reativar o memorando de entendimento firmado em junho para reabrir o estreito.

Andrabi acrescentou que o ministro das Relações Exteriores paquistanês, Ishaq Dar, também tem intensificado a articulação diplomática durante a visita, com contatos com homólogos da Turquia, do Egito e de outros países da região.

O primeiro-ministro e chanceler do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, é esperado em Teerã nesta quinta-feira para tratar de "formas de reduzir as tensões e criar condições favoráveis ao diálogo", informou no X o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

As discussões, confirmadas por Teerã, também devem abordar a "liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz e a necessidade de retorno ao status quo anterior à guerra, segundo Majed Al Ansari, porta-voz do governo catariano.

Apesar das iniciativas, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse por telefone à Al Jazeera na quarta-feira (26) que não tem "nenhum cronograma" para encerrar o conflito, que completa seis meses na sexta-feira, 28. Ele afirmou à emissora sediada no Catar que acredita que os Estados Unidos estão "vencendo de forma muito expressiva".

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