A- A+

cessar-fogo Paquistão diz que cessar-fogo entre EUA e Irã "se mantém" Primeiro ministro diz que continuam os esforços para resolver algumas questões pendentes.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta segunda-feira (13) que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã "se mantém" e que continuam os esforços para resolver algumas questões pendentes.

"O cessar-fogo ainda se mantém e, neste exato momento, todos os esforços estão sendo feitos para resolver as questões pendentes", disse Sharif em uma reunião de gabinete transmitida pela televisão.

Veja também