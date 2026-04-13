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Paquistão diz que cessar-fogo entre EUA e Irã "se mantém"
Primeiro ministro diz que continuam os esforços para resolver algumas questões pendentes.
Primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz SharifShehbaz Sharif, confirma que cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã se mantém - Foto: Reprodução X
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta segunda-feira (13) que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã "se mantém" e que continuam os esforços para resolver algumas questões pendentes.
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"O cessar-fogo ainda se mantém e, neste exato momento, todos os esforços estão sendo feitos para resolver as questões pendentes", disse Sharif em uma reunião de gabinete transmitida pela televisão.