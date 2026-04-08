Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Paquistão diz que há denúncias de declaração de cessar-fogo entre Irã e EUA

"Houve claramente o cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz"

Reportar Erro
Bandeira do PaquistãoBandeira do Paquistão - Foto: Freepik

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8), na rede X, que há denúncias de denúncias de cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e instou todas as partes a exercerem moderação.

“Houve claramente o cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz”, disse Sharif, que atuou como mediador para alcançar a cessação das hostilidades.

Leia também

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Petróleo cai abaixo de US$ 100 e bolsas mundiais sobem após trégua em guerra

• Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'

“Exorto, de forma séria e sincera, todas as partes a exercer moderação e respeitar o cessar-fogo de duas semanas, conforme acordado, para que a diplomacia possa exercer um papel fundamental na resolução do conflito”, afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter