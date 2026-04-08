Guerra no Oriente Médio
Paquistão diz que há denúncias de declaração de cessar-fogo entre Irã e EUA
"Houve claramente o cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz"
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8), na rede X, que há denúncias de denúncias de cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e instou todas as partes a exercerem moderação.
“Houve claramente o cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz”, disse Sharif, que atuou como mediador para alcançar a cessação das hostilidades.
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“Exorto, de forma séria e sincera, todas as partes a exercer moderação e respeitar o cessar-fogo de duas semanas, conforme acordado, para que a diplomacia possa exercer um papel fundamental na resolução do conflito”, afirmou.