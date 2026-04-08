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Guerra no Oriente Médio

Paquistão diz que Irã confirma presença em conversas com os EUA

Gabinete de Sharif informou que ele conversou por mais de 45 minutos com o presidente iraniano

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Bandeira do PaquistãoBandeira do Paquistão - Foto: Freepik

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8) que o Irã confirmou que participará de conversas com os Estados Unidos na sexta-feira (10), em Islamabad. Ainda não estava claro quem representará Teerã nas negociações.

O gabinete de Sharif informou que ele conversou por mais de 45 minutos com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, agradecendo à liderança do Irã por concordar com um cessar-fogo e por aceitar a oferta do Paquistão de sediar as conversas.

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Pezeshkian agradeceu ao Paquistão pelos esforços e enviou seus melhores votos ao povo do país, disse o gabinete. 

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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