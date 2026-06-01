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Irã Paquistão diz que Irã solicitou continuidade da mediação para reduzir tensões no Oriente Médio O contato ocorreu após a agência iraniana Tasnim informar que a equipe negociadora de Teerã havia suspendido a troca de mensagens com os Estados Unidos

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, senador Ishaq Dar, manteve uma conversa telefônica nesta segunda-feira, 1º de junho, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, e afirmou que o país persa pediu a continuidade da mediação paquistanesa para reduzir as tensões no Oriente Médio.



O contato ocorreu após a agência iraniana Tasnim informar que a equipe negociadora de Teerã havia suspendido a troca de mensagens com os Estados Unidos por meio de mediadores, em razão dos ataques de Israel contra o Líbano.



Segundo publicação no X do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Araghchi manifestou profunda preocupação com os acontecimentos recentes na região, incluindo supostas violações do cessar-fogo no Líbano por parte de Israel e ordens emitidas pelo governo israelense relacionadas a uma possível ação militar em áreas de Beirute.

O chanceler iraniano elogiou, segundo a publicação, o papel construtivo do Paquistão na diplomacia regional e solicitou que Islamabad continue utilizando seus canais diplomáticos para ajudar nos esforços de redução das tensões e na manutenção do cessar-fogo.



Por sua vez, Ishaq Dar expressou a preocupação do Paquistão com a situação e ressaltou a importância de preservar o cessar-fogo para evitar o colapso dos entendimentos existentes, impedindo uma nova escalada do conflito.

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