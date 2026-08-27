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Internacional Paquistão e Kuwait firmam acordo de defesa e cooperação militar conjunta A parceria ocorre em meio ao ambiente de elevadas tensões no Oriente Médio

Paquistão e Kuwait assinaram nesta quinta-feira (27) um acordo de defesa e cooperação militar conjunta durante visita oficial do ministro da Defesa kuwaitiano, Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah, a Islamabad. A agenda incluiu encontro com o ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Muhammad Asif, e uma cerimônia militar de boas-vindas.

Segundo publicação no X, as autoridades revisaram as relações bilaterais e discutiram a ampliação da cooperação nos campos militar e de defesa, além de tratar de desdobramentos regionais e internacionais. O acordo foi assinado pelos dois ministros, na presença do chefe do Estado-Maior Geral do Exército do Kuwait, tenente-general Khalid Jarrah Saad Al-Shreian, e do embaixador kuwaitiano no Paquistão, Nasser Abdulrahman Al-Mutairi.

O texto afirma que o entendimento cria uma estrutura para fortalecer coordenação operacional, troca de experiências e elevação do nível de prontidão e integração entre as Forças Armadas, com impacto esperado na segurança e estabilidade regional. Ao fim da visita, a delegação kuwaitiana deixou o país "na manhã de hoje".

A parceria ocorre em meio ao ambiente de elevadas tensões no Oriente Médio. Mais cedo, o Paquistão afirmou que não é obrigado a adotar as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Irã, mas reiterou que pretende manter a diplomacia e a busca por diálogo para resolver o conflito na região.

Em paralelo, autoridades do Iraque e da Arábia Saudita também decidiram ampliar a cooperação em segurança.

O Gabinete do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas do Iraque recebeu em Bagdá uma delegação saudita de alto nível para discutir reforço do controle de fronteira e aumento do intercâmbio de dados de inteligência, segundo a agência estatal iraquiana INA. As conversas contaram com a presença do diretor do gabinete, Abdul Amir al-Shammari, além de chefes e autoridades de segurança e inteligência, em meio a esforços recentes de coordenação bilateral após tensões relacionadas a milícias no território iraquiano.

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