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Conflito Paquistão e Turquia prometem apoiar Arábia Saudita contra ataques dos Houthis Autoridades de defesa e militares reuniram-se por mais de duas horas em Islamabad para discutir os desdobramentos no Oriente Médio

O Paquistão e a Turquia prometeram apoiar a Arábia Saudita contra os ataques contínuos dos rebeldes Houthis. O compromisso foi firmado durante negociações realizadas na sexta-feira (27) entre as três nações, sob um pacto de defesa trilateral que estabelece que um ataque a um dos membros é considerado um ataque a todos.

Autoridades de defesa e militares reuniram-se por mais de duas horas em Islamabad para discutir os desdobramentos no Oriente Médio. Segundo autoridades paquistanesas, eles se comprometeram a apoiar esforços diplomáticos voltados para a redução das tensões regionais.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou em declarações transmitidas pela televisão que, na reunião, ficou decidido continuar apoiando iniciativas para a desescalada das tensões regionais, bem como incentivar a resolução pacífica de disputas por meio do diálogo e da diplomacia.

Dar informou que as três partes reiteraram sua condenação aos ataques perpetrados pelos rebeldes Houthis - apoiados pelo Irã - no Iêmen, os quais têm como alvo civis e infraestruturas civis no Reino da Arábia Saudita.

As três partes reafirmaram seu apoio ao Reino "na salvaguarda de sua segurança, soberania e integridade territorial", conforme previsto no pacto de defesa, disse Dar.

Paquistão e Turquia afirmam que o pacto é estritamente defensivo Bandeiras do Paquistão, da Turquia e da Arábia Saudita foram hasteadas ao longo do trajeto em Islamabad, por onde passaram os veículos que transportavam as delegações, sob forte esquema de segurança.

A reunião de sexta-feira do Comitê Estratégico, Político e de Defesa faz parte do Acordo de Defesa de Meca, assinado em agosto, na cidade sagrada saudita, pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Autoridades turcas indicaram que Ancara avalia o envio de assistência militar à Arábia Saudita, mas ressaltam que o Acordo de Meca tem caráter defensivo e que não haverá o envio de tropas turcas para combater no Iêmen ou atacar os Houthis.

O Paquistão também descreveu o acordo como estritamente defensivo, enfatizando que ele não é direcionado contra nenhum país - incluindo o Irã - e que reflete um desejo comum de fortalecer a cooperação estratégica em segurança.

Paralelamente, Erdogan aprovou formalmente o acordo trilateral, concluindo o processo de ratificação da Turquia para o pacto de defesa, conforme publicado no Diário Oficial turco nesta sexta-feira.

No início deste mês, os legisladores aprovaram o acordo por 279 votos a 119 no parlamento turco - que conta com 600 cadeiras -, apesar das objeções de partidos de oposição, que argumentaram que o pacto poderia envolver a Turquia em guerras regionais e colocar soldados turcos em situação de risco.

Em Ancara, autoridades turcas informaram que o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, o ministro da Defesa, Yasar Guler, e o chefe militar, general Selcuk Bayraktaroglu, participariam da reunião. Segundo eles, Fidan reafirmaria o compromisso da Turquia com o acordo e sua "total solidariedade" para com Riad. Ele também declararia inaceitáveis ??os ataques dos houthis que têm como alvo civis e infraestruturas civis, e que ameaçam a segurança regional.

Fidan também enfatizaria a importância de buscar uma solução diplomática para o conflito - que envolve, de um lado, os EUA e Israel, e, do outro, o Irã - e de garantir a navegação segura pelo estreito de Bab al-Mandeb, de acordo com uma autoridade que solicitou anonimato para discutir a pauta da reunião.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, acompanhado por Dar e pelo chefe do exército, marechal de campo Asim Munir, participou do encontro. Pela Arábia Saudita, estiveram presentes o ministro da Defesa, Khalid bin Salman, o ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan, e o chefe do exército.

Asif afirmou que o Paquistão utilizará "todos os meios disponíveis" para defender a Arábia Saudita contra ataques dos houthis.

O Paquistão também tem trabalhado com países do Oriente Médio, incluindo o Catar, para instar os Estados Unidos e o Irã a retornarem à mesa de negociações a fim de encerrar o conflito. Em junho, o Paquistão mediou um acordo provisório entre as duas partes.

As autoridades decretaram feriado local em Islamabad para restringir a circulação de pessoas, como parte das medidas de segurança. A polícia de trânsito anunciou desvios nas vias e orientou os motoristas a utilizarem rotas alternativas, visando acomodar as delegações estrangeiras.

Em uma reunião anterior, realizada em Riad, as três partes comprometeram-se a implementar imediatamente o que descreveram como seus compromissos de defesa coletiva, incluindo providências para o rápido envio de forças militares e capacidades previamente acordadas para a Arábia Saudita. Nos termos do acordo, a secretaria do grupo foi estabelecida na Arábia Saudita, e o general paquistanês reformado Nauman Mahmood foi escolhido como seu primeiro secretário-geral.

O pacto vincula as partes por 10 anos; após esse período, é necessário um aviso prévio de três meses para a retirada.

*Com informações da agência de notícias Associated Press (AP)

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