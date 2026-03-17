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Guerra no Oriente Médio

Paquistão nega ter atacado clínica de reabilitação no Afeganistão

Ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar afirma que os ataques foram "completamente infundadas"

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Ataque a uma clínica de reabilitação em Cabul, Afeganistão nesta segunda(16)Ataque a uma clínica de reabilitação em Cabul, Afeganistão nesta segunda(16) - Foto: Mainichi

As acusações do Afeganistão de que o Paquistão atacou deliberadamente uma clínica de reabilitação para dependentes químicos são “completamente infundadas”, afirmou o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, nesta terça-feira (17).

“Nenhum hospital, centro de reabilitação ou instalação civil foi alvo de ataques”, escreveu Tarar na rede X, contradizendo o Afeganistão, que relata pelo menos 400 mortos e mais de 200 feridos num ataque paquistanês na noite de segunda-feira contra um hospital em Cabul.

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O paquistanês cometeu seis ataques “precisos, deliberados e profissionais” na noite de segunda-feira em Cabul e na província fronteiriça oriental de Nangarhar, como parte da “guerra em curso de Islamabad contra o terrorismo” para interromper as operações de milicianos em território paquistanês, acrescentou Tarar.

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