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Guerra no Oriente Médio Paquistão nega ter atacado clínica de reabilitação no Afeganistão Ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar afirma que os ataques foram "completamente infundadas"

As acusações do Afeganistão de que o Paquistão atacou deliberadamente uma clínica de reabilitação para dependentes químicos são “completamente infundadas”, afirmou o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, nesta terça-feira (17).

“Nenhum hospital, centro de reabilitação ou instalação civil foi alvo de ataques”, escreveu Tarar na rede X, contradizendo o Afeganistão, que relata pelo menos 400 mortos e mais de 200 feridos num ataque paquistanês na noite de segunda-feira contra um hospital em Cabul.

O paquistanês cometeu seis ataques “precisos, deliberados e profissionais” na noite de segunda-feira em Cabul e na província fronteiriça oriental de Nangarhar, como parte da “guerra em curso de Islamabad contra o terrorismo” para interromper as operações de milicianos em território paquistanês, acrescentou Tarar.

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