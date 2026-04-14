Paquistão propõe uma nova rodada de negociações entre os EUA e o Irã
Vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse na segunda-feira, 13, que houve progressos nas conversas com representantes do Irã em Islamabad
O governo do Paquistão propôs sediar uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã na cidade de Islamabad nos próximos dias, antes do fim do cessar-fogo de duas semanas. A informação foi revelada nesta terça-feira (14) por duas autoridades paquistanesas, sob condição de anonimato.
Uma das autoridades disse que, apesar de terminar sem acordo, o diálogo realizado em Islamabad no fim de semana fez parte de um processo diplomático em andamento.
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O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse na segunda-feira, 13, que houve progressos nas conversas com representantes do Irã em Islamabad, mas sugeriu que cabe ao país persa avançar nas negociações. "A bola está com Teerã", afirmou Vance, que liderou a delegação que negociou com o regime iraniano.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.