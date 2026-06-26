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Organizações Criminosas Para 39%, EUA classificarem PCC e CV como terroristas é interferência no Brasil, diz pesquisa Para 30% a medida não vai atrapalhar o trabalho conjunto das polícias e serviços de inteligência do Brasil e dos Estados Unidos, enquanto 27% avaliam que vai atrapalhar

Pesquisa Ipsos/Ipec, realizada entre os dias 13 a 17 de junho, com duas mil pessoas em 130 municípios do País, a respeito da opinião dos brasileiros sobre o impacto da classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos indica que 39% avaliam que esta decisão é uma interferência dos Estados Unidos em assuntos que dizem respeito apenas ao Brasil. Já 24% discordam que é uma interferência dos EUA em assuntos internos do País.

Indagados se a decisão dos EUA vai prejudicar a economia brasileira, os entrevistados se mostraram divididos, 31% afirmaram que deve prejudicar e 31% disseram que não vai prejudicar.

De acordo com a mostra, 33% dos entrevistados avaliam que a medida vai melhorar a segurança pública do Brasil, enquanto 28% avaliam que não vai melhorar.

Sobre se esta classificação dos EUA com relação ao PCC e Comando Vermelho vai ameaçar o Pix, 39% discordam e 21% concordaram totalmente com a afirmativa.

Para 30% a medida não vai atrapalhar o trabalho conjunto das polícias e serviços de inteligência do Brasil e dos Estados Unidos, enquanto 27% avaliam que vai atrapalhar. 41% acreditam que a classificação vai colocar em risco os moradores que vivem em comunidades dominadas pelo PCC e Comando Vermelho e para 24% não vai colocar em risco.

Para 32% dos entrevistados, esta decisão é uma ameaça aos recursos nacionais como as terras raras, a região amazônica e outras riquezas brasileiras, enquanto 29% não acreditam nessa hipótese.



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