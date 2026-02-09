A- A+

sudão Para a ONU, a catástrofe de El Fasher, no Sudão, poderia ter sido evitada A tomada de El Fasher pelos paramilitares das FAR foi marcada, segundo relatos, por massacres, estupros e sequestros

As atrocidades cometidas durante a tomada de El Fasher, no Sudão, foram uma "catástrofe" que poderia ter sido evitada, lamentou na segunda-feira (9) o alto comissário da ONU para os direitos humanos, que teme a repetição do cenário no Kordofan.

"Meu escritório alertou por mais de um ano sobre o risco de atrocidades em massa na sitiada cidade de El Fasher", declarou Volker Türk ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

"Documentamos anteriormente, em várias ocasiões, padrões desse tipo de atrocidades, especialmente durante a ofensiva das Forças de Apoio Rápido (FAR) para tomar o campo de Zamzam (...) A ameaça era evidente, mas nossos alertas foram ignorados", acrescentou.

A tomada de El Fasher pelos paramilitares das FAR foi marcada, segundo relatos, por massacres, estupros e sequestros.

"A responsabilidade por essas atrocidades recai inteiramente sobre as FAR, seus aliados e aqueles que os apoiam", afirmou Türk, acrescentando que "a comunidade internacional precisa fazer mais".

Ambos os lados do conflito são acusados de cometer atrocidades no Sudão.

Desde abril de 2023, a guerra entre o Exército regular e as FAR lançou mais de 21 milhões de pessoas na insegurança alimentar em todo o país.

Após a queda de El Fasher, último reduto do Exército na vasta região vizinha de Darfur, no oeste do país, os paramilitares concentraram suas operações no Kordofan, área estratégica que liga as regiões sob controle do Exército no norte, leste e centro ao Darfur.

Nas últimas duas semanas, o Exército sudanês e seus aliados atacaram posições em Kadugli e Dilling, mas "os bombardeios com drones de ambos os lados continuam, causando dezenas de mortos e feridos entre civis", indicou Türk.

"Em um período de pouco mais de duas semanas, até 6 de fevereiro, segundo a documentação do meu escritório, cerca de 90 civis morreram e 142 ficaram feridos em ataques com drones realizados pelas FAR e pelas Forças Armadas Sudanesas", precisou.

