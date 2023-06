A- A+

Saúde Para além dos caldos: 5 dicas para manter uma alimentação saudável no inverno Garantir uma boa hidratação corporal e fortalecer o sistema imunológico é essencial para evitar doenças características do período

O inverno começa oficialmente no final da manhã do dia 21 de junho. O período, além de baixas temperaturas, é característico de aumento de fome para muitas pessoas e diminuição de comidas consideradas frias como alfaces, tomates, legumes crus e frutas, como: banana, morango, mamão e melão.

Porém, são eles que garantem a hidratação durante a estação, além de serem ricos em vitaminas e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico contra doenças típicas do inverno, como a gripe. Manter uma boa ingestão de água, especialmente no inverno, onde há uma baixa umidade no ar, é essencial. Confira 5 dicas de como se alimentar bem e manter uma rotina saudável nos próximos três meses congelantes que virão:

Sopas e caldos

Um dos pratos mais tradicionais do inverno, as sopas e caldos podem ser consumidos, desde que seja com opções nutritivas, como de legumes, feijão ou lentilha. É recomendado que não use queijos ou bacon por cima para não ter muita concentração de gordura no alimento. Além de ser servida com o objetivo de aquecer, elas fornecem vitaminas, minerais e fibras.

Saladas quentes

Especialistas em nutrição afirmam que não é saudável eliminar toda forma de alimento frio no inverno, como os alfaces e tomates. Eles sugerem que como opção, as pessoas possam consumir “saladas quentes”, ou seja, vegetais e legumes cozidos, como: cenoura, chuchu, abóbora, batata-doce, além de grãos e proteínas como grão de bico.

Proteínas

Carnes, peixes e aves são essenciais para uma alimentação saudável em qualquer estação do ano. Além de leguminosas e sementes que podem complementar as refeições.

Garras nas mãos, corcundas e olhos vermelhos: confira como serão os trabalhadores do home office daqui 70 anos

Vitamina D

Devido a redução da exposição solar no inverno, é importante garantir uma boa ingestão de alimentos ricos em vitamina D, como: atum, salmão, gema de ovo, bife de fígado, óleo de fígado de bacalhau, entre outros.

Chás

Além de sopas e caldos, os chás também são tradicionais nessa época do ano pelo mesmo objetivo dos pratos: esquentar o corpo. Assim como as frutas, eles são ótimas opções para hidratar o organismo, além de ter uma oferta variada de sabores que podem causar inúmeros benefícios para à saúde, como por exemplo os de gengibre, alecrim, camomila, hortelã e canela.

Veja também

Guerra Rússia multiplica julgamentos por criticar a ofensiva na Ucrânia