Para Casa Branca, projeto de lei tributário não aumentará dívida dos EUA

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o governo Trump está "a um passo" de conquistar a aprovação de seu projeto de lei tributário, defendido por ela como peça-chave para a economia e segurança dos EUA. Segundo ela, a proposta é "capaz de trazer um 'boom' econômico ao país" e "não aumentará a dívida do país".

"Todos os Republicanos no Congresso precisam se unir" para aprovar o pacote, disse ela.

A porta-voz também alertou que, se a proposta for rejeitada, "os EUA terão aumento histórico de impostos". Leavitt pontuou que Trump está "pessoalmente engajado" nas conversas sobre o projeto.

De acordo com Leavitt, a nova legislação ainda "financiará a construção do resto do muro nas fronteiras", levantará recursos para o "domo de ouro", projeto de construção de um sistema antimísseis no país, e permitirá a contratação de agentes adicionais da Imigração e Alfândega do país para "deportar imigrantes ilegais em massa". Segundo ela, a proposta "permitirá que os EUA continuem sendo uma potência militar global".

Trump também segue envolvido em questões de política externa. Leavitt afirmou que o presidente quer um cessar-fogo "o mais rápido possível" na Ucrânia, está frustrado com a falta de avanços nas negociações entre Kiev e Moscou, e deve falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, logo após sua conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda nesta segunda-feira. "Tudo está na mesa de negociações ainda."

Sobre Gaza, "já deixou claro ao Hamas que quer a liberação de todos os reféns".

Questionada sobre o rebaixamento do rating dos EUA pela Moody's, na última sexta-feira, Leavitt pontuou que "há muito otimismo internacional em relação à nossa economia".

A secretária de imprensa ainda comentou que o vice-presidente norte-americano, JD Vance, entregou um convite de Trump ao papa Leão XIV para uma visita à Casa Branca, ainda sem data.

Sobre o diagnóstico de câncer de próstata do ex-presidente Joe Biden, Leavitt disse que Trump "estaria disposto a conversar diretamente com Biden sobre sua saúde e deseja pronta recuperação".



