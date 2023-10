Para celebrar Outubro Rosa e Novembro Azul, Alepe promove mutirão com serviços gratuitos

A- A+

Outubro e novembro são meses dedicados à prevenção dos cânceres de mama e próstata, respectivamente. Por essa razão, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove, a partir dessa segunda-feira (23), a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul: Juntos nos Cuidamos, que contará com atividades ligadas à prevenção e diagnóstico da doença até o dia 1º de novembro, sempre das 8h às 17h.

Os serviços de saúde, palestras e workshops serão gratuitos e voltados para os servidores do Legislativo e o público externo que manifestar interesse. O conjunto de ações será feito em pontos instalados nos anexos I e II da Alepe. A previsão é de que haja mais de 3 mil atendimentos.

Serviços

Serão oferecidas ao público consultas odontológicas e médicas nas áreas de mastologia, urologia, ginecologia, clínica médica, endocrinologia, cardiologia, neurologia e oftalmologia; exames de prevenção e laboratoriais; realização de práticas integrativas de autocuidado e bem-estar; fonoaudiologia, estética e massagens.

O presidente da Casa, deputado Álvaro Porto, destaca a mobilização da Alepe e a conexão que o local tem com as ações que disseminam o hábito da prevenção no Brasil e no mundo.

Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

“Disponibilizar informações e serviços para os trabalhadores da Casa e para a sociedade, evidencia o trabalho da Alepe em favor da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças tão graves como o câncer de mama e próstata”, disse.

Câncer bucal também em pauta

A campanha também oferecerá palestras sobre diagnóstico, prevenção e vida saudável em torno de temas relacionados às ações de prevenção do Outubro Rosa e Novembro Azul. Um tópico a mais na agenda dos debates é o da ‘Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal’. As palestras acontecem nos dias 26, 30 e 31, às 9 horas, no auditório Ênio Guerra, na Alepe.

Segundo Gustavo Gouveia, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a saúde deve estar presente como compromisso primordial na Casa que representa os pernambucanos.

Gustavo Gouveia (Solidariedade) é o segundo secretário da Alepe | Foto: Divulgação

“Por isso, intensificamos nos meses de outubro e novembro os serviços do setor para atender nossos servidores e a população em geral. Diante de números alarmantes de casos de câncer de mama, útero e próstata, a conscientização da sociedade para o diagnóstico precoce é primordial para derrotarmos essas estatísticas”, defende.

Outro serviço que deverá somar nessa campanha é a instalação do ambulatório do pé diabético voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes. Lembrando que todos os serviços serão oferecidos no horário das 8h às 17 horas. As vagas são limitadas e agendadas pelos fones 3183-2424 3183-2026 e pelo WhatsApp (81) 9 9741-7691.

Para fechar a programação, haverá dois workshops no próximo dia 25 e em 1º de novembro. O primeiro será sobre técnicas de maquiagem e sobrancelhas, às 8h30, e o segundo sobre cabelo e barba às 10h30. A participação em palestras e workshop também deve ser agendada por telefone.

Veja também

SECA NA AMAZÔNIA Calor matou 10% dos botos do lago Tefé no Amazonas, dizem biólogos