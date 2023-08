A- A+

SOLIDARIEDADE Para cumprir promessa, empresa aniversariante doa mais de R$ 160 mil ao Hospital de Câncer de PE Ao todo, unidade de saúde trata 51% das pessoas com câncer em Pernambuco

Para comemorar os 10 anos de existência no mercado e cumprir uma promessa, a empresa Jpm Hospitalar, distribuidora de marcas nacionais e importadas na área da saúde, realizou uma doação de mais de R$ 160 mil em itens como fraldas, insumos e lenços de limpeza. O "presenteado" foi o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), unidade de saúde responsável por 51% dos pacientes com a doença no estado.

O HCP é uma instituição privada sem fins lucrativos, onde os tratamentos são realizados exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Há quatro anos, acompanhando de perto o trabalho dos profissionais para salvar a vida de um amigo, o empresário Plínio Albuquerque ficou sensibilizado com a situação das pessoas que tentam sobreviver em meio ao desfalque de recursos financeiros do hospital.

Foi então que a ideia da doação virou um compromisso.

“Eu tive um grande amigo que ocupou um dos leitos desse hospital há quatro anos. Infelizmente ele faleceu, porque a doença foi realmente muito grave, mas ele contou com a assistência necessária. Acompanhei de perto todo o sofrimento dos pacientes e a necessidade do hospital para prestar um serviço de qualidade em meio à escassez de recursos. E me fiz uma promessa de que assim que desse, faria uma grande doação a esse hospital. E chegou a hora. Os 10 anos da nossa empresa é uma data especial, e espero que seja também especial para a vida desses pacientes”, afirmou o empresário.

Gerente de Captação de Recursos do HCP, Juliane Carvalho ressaltou a importância de iniciativas como essa e relembrou um outro tipo de doação necessária em meio ao tratamento da doença.

“A doação veio em boa hora. Recebemos cerca de mil pacientes por dia, e vem gente de tudo quanto é canto. A notícia boa é que o índice de cura também está alto, mas precisamos da ajuda de todos para manter o tratamento desses pacientes tão sofridos. Às vezes eles não têm sequer um acompanhante para dar apoio”, disse.





