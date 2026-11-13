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Incêndios Pará declara emergência ambiental por incêndios florestais Cerca de 700 incêndios estiveram ativos nas últimas 48 horas

O estado do Pará, na Amazônia, declarou emergência ambiental devido a centenas de incêndios florestais que ocorrem em meio a uma forte seca associada ao fenômeno El Niño.

Desde o início de novembro, o Pará registrou pouco mais de 5.000 incêndios, quase a mesma quantidade observada durante todo o mês em 2025, segundo dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Cerca de 700 incêndios estiveram ativos nas últimas 48 horas.

A Amazônia está sendo afetada pelo El Niño, um fenômeno climático que eleva as temperaturas e provoca secas na região.

No Pará, que conta com 8,7 milhões de habitantes, a seca é considerada "severa" e o "ressecamento da vegetação favorece a propagação do fogo e ameaça comunidades, florestas e atividades produtivas", explicou o governo estadual, que decretou estado de emergência pelos próximos 120 dias.

A medida proíbe o uso de fogo para a limpeza de áreas de pastagem e libera recursos adicionais para o combate aos incêndios e a prevenção de novos focos, informaram as autoridades na quinta-feira.

Manaus, capital do Amazonas e maior cidade da Amazônia brasileira, suspendeu as aulas nas escolas no início de outubro devido aos riscos à saúde causados pela fumaça de centenas de incêndios que ocorriam na floresta ao redor da cidade.

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e sua conservação é fundamental para frear o aquecimento global.

Em 2024, a Amazônia brasileira registrou um recorde de incêndios florestais. Este ano promete ser particularmente severo, com um pico previsto para dezembro.

O El Niño, como é chamado o aquecimento da superfície do Pacífico equatorial central e oriental, caminha para ser, neste ano, o mais intenso já registrado, segundo especialistas.

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