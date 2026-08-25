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EL NIÑO

Pará declara situação de alerta climático e ambiental por causa da previsão de forte El Niño

Fenômeno intensifica seca na Amazônia e pode resultar em incêndios florestais e níveis baixos de rios, isolando comunidades

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Vista aérea de incêndio florestal em São Félix do Xingu, no Pará, em 20 de junho de 2025Vista aérea de incêndio florestal em São Félix do Xingu, no Pará, em 20 de junho de 2025 - Foto: Nelson Almeida/AFP

A previsão de um forte El Niño nos próximos meses fez com que o governo do Pará declarasse situação de alerta climático e ambiental. O decreto, publicado na segunda-feira (24), antecipa ações preventivas e facilita o recebimento de recursos e o repasse a municípios. O texto tem validade de 180 dias, podendo ser prorrogado.

O El Niño deverá alcançar seu ápice no final de setembro, com duração até fevereiro de 2027. Nesse período, é esperado que o norte do Brasil, incluindo o Pará, sofra com seca forte. Com isso, aumenta a probabilidade de incêndios florestais e baixo nível de rios, o que deixa comunidades ribeirinhas e indígenas isoladas. Historicamente, o Pará é um dos estados brasileiros que mais sofre com o fogo.

O decreto estabelece uma atuação integrada entre órgãos estaduais responsáveis pelas áreas de meio ambiente, defesa civil, prevenção e combate a incêndios e resposta à estiagem. A declaração de alerta climático e ambiental não representa situação de emergência ou estado de calamidade pública, que são medidas mais graves.

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As medidas que podem ser adotadas são o fortalecimento de brigadas de incêndio florestal, a implantação de soluções para captação e armazenamento de água, fornecimento emergencial de água potável e alimentos, formação antecipada de estoques de medicamentos e insumos básicos, apoio à agricultura familiar e às atividades pesqueiras e ações de proteção à saúde em períodos críticos de fumaça, calor extremo e escassez de água.

"O Decreto Estadual nº 5.606/2026 busca antecipar ações para reduzir possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das alterações climáticas", justificou o governo paraense.

"O Estado está se antecipando aos possíveis impactos do El Niño, com planejamento e integração entre os órgãos responsáveis. O objetivo é estarmos preparados para agir de forma coordenada, especialmente nos territórios e junto às populações mais vulneráveis, reduzindo riscos e fortalecendo a capacidade de resposta do poder público — destaca a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Lobo Glück Paúl.

Além das medidas preventivas, o decreto prevê a elaboração do Plano Estadual de Adaptação à Mudança do Clima do Estado do Pará (PEAC), levando em conta as diferentes características e vulnerabilidades do território do Pará, com atenção especial às populações mais expostas aos efeitos da seca.

Como mostrou O Globo, o Pará foi um dos dois únicos estados que enviou ao governo federal seus planos preventivos de combate a incêndios florestais devido ao El Niño. Com essa ação, o governo identificou as áreas mais vulneráveis a queimadas.

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