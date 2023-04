Para EUA, vazamento de documentos secretos é grave risco à sua segurança

A- A+

O aparente vazamento de documentos americanos altamente sensíveis, muitos deles relacionados com a guerra na Ucrânia, é um risco "muito grave" para a segurança nacional dos Estados Unidos, declarou o Pentágono nesta segunda-feira (10).

O vazamento, que está sendo investigado pelo Departamento de Justiça, parece incluir avaliações e relatórios secretos de inteligência que afetam não apenas a Ucrânia e a Rússia, mas também análises dos aliados dos Estados Unidos.

Os documentos, que circulam na Internet, representam "um risco muito grave para a segurança nacional e têm o potencial de difundir desinformação", disse à imprensa Chris Meagher, assistente do secretário de Defesa para assuntos públicos.

"Seguimos investigando como isso ocorreu, assim como o alcance do problema. Foram tomadas medidas para observar mais de perto como esse tipo de informação está sendo distribuída e para quem", acrescentou Meagher.

Um fluxo constante de dezenas de fotos de documentos foi divulgado no Twitter, no Telegram, no Discord e em outros lugares nos últimos dias, mas é possível que alguns tenham circulado on-line durante semanas, ou até meses, antes que começassem a receber a atenção dos meios de comunicação na semana passada.

Meagher não quis comentar se os documentos são autênticos e disse que uma equipe do Pentágono está trabalhando para fazer essa avaliação, mas assinalou que as fotos que circulam pela internet parecem mostrar informação confidencial.

"As fotos parecem mostrar documentos similares em formato aos utilizados para proporcionar atualizações diárias a nossos altos comandos sobre a Ucrânia e as operações relacionadas com a Rússia, assim como outras atualizações de inteligência", disse, mas alguns "parecem ter sido alterados".

Isso inclui um documento que circula on-line que parece ter sido adulterado para mostrar que a Ucrânia tinha sofrido mais baixas do que a Rússia, quando a aparente versão original apontava o contrário.

Veja também

Ambiente Escolar Após ataque, especialistas propõem escuta ativa nas escolas