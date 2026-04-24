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REPERCUSSÃO Para Google, Cade teve compreensão equivocada em processo sobre uso de conteúdo jornalístico Investigação original do Cade recaía sobre supostas práticas anticompetitivas no mercado de notícias

O Google se manifestou nesta sexta-feira (24) sobre a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que vai aprofundar a investigação sobre o uso de conteúdo jornalístico pela empresa, incluindo inteligência artificial (IA).

"Acompanhamos a decisão do CADE de encaminhar este caso à Superintendência para uma análise detalhada, mas acreditamos que a decisão reflete uma compreensão equivocada sobre como nossos produtos funcionam e o valor que entregamos aos editores de notícias", afirma a empresa em nota enviada ao Broadcast.

Segundo o Google, "em um mundo onde as preferências dos usuários estão evoluindo, o AI Overviews foi projetado para mostrar links para uma ampla variedade de resultados, criando novas oportunidades para que sites relevantes e conteúdos diversos sejam descobertos". A empresa afirma ainda ter compromisso com a web aberta e que continua enviando bilhões de cliques para websites todos os dias. "Seguiremos dialogando com o CADE para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o nosso produto."

A investigação original do Cade recaía sobre supostas práticas anticompetitivas no mercado de notícias, com representantes dos veículos de mídia brasileiros argumentando que o conteúdo jornalístico não vinha sendo remunerado adequadamente e que a plataforma restringia o fluxo de consumidores à produção de conteúdo de sites, TVs e jornais. A principal conduta investigada era de uma "raspagem" (scraping) de conteúdo jornalístico advindo de outros sites, por parte do Google, que faria o conteúdo relevante aparecer em sua página de busca, criando um atrativo para que os consumidores não mais precisassem acessar o site jornalístico para ter acesso àquele conteúdo.

Não objeto inicial do inquérito, a inovação de inteligência artificial (IA) no Google foi incorporada à análise no decorrer do processo. Resumos gerados por IA trazem uma exibição mais minuciosa de notícias diretamente na página inicial do buscador - o AI overview, desviando tráfego dos veículos de mídia.

Na sessão desta quinta-feira, o plenário do órgão regulador determinou, por unanimidade, o retorno dos autos à Superintendência-Geral (SG) para instauração de processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infração à ordem econômica, o que significa, na prática, ampliação dessa apuração.



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