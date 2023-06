Para incentivar o empreendedorismo feminino, Paulista promove o "Forró das Penhas" nesta terça (20)

A- A+

Como parte das comemorações de São João deste ano, Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), promoverá, nesta terça-feira (20), o "Forró das Penhas", e contará com barracas de comidas típicas e feiras de artesanato promovidas pelas empreendedoras concluintes dos cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal.

O evento, que ocorre a partir das 16h, ficará localizado no Armazém 10, na Rua Zumbi, 327, no bairro do Nobre, e terá também atrações como o Trio Forró Pé de Serra e a Banda Chumbago, com participação especial da cantora Nena Queiroga. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

O objetivo do Forró das Penhas é incentivar e valorizar o empreendedorismo feminino durante as festividades juninas deste ano. Além disso, o evento leva a mensagem de combate à violência contra a mulher, sob o lema "No São João, NÃO também é NÃO".

A programação oficial do São João de Paulista já foi divulgada e os shows acontecem entre os dias 23 e 25 de junho.



