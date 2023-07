A- A+

Rio de Janeiro Para indenizar famílias de Anderson e Marielle, terreno de Ronnie Lessa vai a leilão Pregão de espaço com quase 3.500 metros quadrados no Condomínio Portogalo está marcado para o próximo dia 25 de agosto

Um dos bens do ex-policial militar Ronnie Lessa, réu pelos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, irá a leilão no próximo mês. O pregão do terreno com quase 3.500 metros quadrados no Condomínio Portogalo, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, está marcado para às 12h do dia 25. De acordo com uma decisão judicial, o arresto da propriedade servirá para indenizar as famílias das vítimas dos crimes.

Segundo o edital de intimação do leilão, assinado pela juíza Andréa Mauro da Gama Lobo D'Eça de Oliveira, da 1ª Vara Cível de Angra, o terreno será vendido a quem oferecer o maior valor a partir de R$ 520 mil, preço pelo qual foi avaliado. O espaço está situado no lote 67 da gleba D, onde Lessa sonhava construir uma fortaleza de dois andares.

No documento, a magistrada pontua que o terreno localiza-se em “condomínio residencial, com segurança fixa e móvel, guaritas e câmeras; com acesso terrestre pela BR 101 (Rio-Santos) e também pelo mar”. Ela explica que a análise de seu valor se deu por amostragem de lotes similares no Portogalo - um terreno de 4.200 metros quadrados foi anunciado por 790 mil e outro, de 2.420 metros quadrados, por R$ 490 mil.

Ao cumprirem um mandado de busca e apreensão na casa de Lessa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em junho de 2020, policiais encontraram a planta de um muro de três metros de altura, aprovada pela prefeitura de Angra dos Reis. A construção cercaria o terreno e a obra havia sido orçada em R$ 123 mil. Na mesma operação, foi preso o também ex-PM Élcio Vieira Queiroz, que teria dirigido o carro utilizado no ataque contra Marielle e Anderson.

Lessa também é proprietário de um imóvel no condomínio Píer 51, em Mangaratiba, e de uma casa no Vivendas da Barra, onde, coincidentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem residência. A pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio, o juiz Gustavo Kalil, do IV Tribunal do Júri, determinou o sequestro de todos.

Em sua sentença, Kalil escreveu: “Havendo verossimilhança de dilapidação ou ocultação de bens, a fim de assegurar o potencial direito à indenização a ser exercido em caso de condenação, determino o arresto até o limite dos valores requeridos a título de indenização de todos os bens móveis e imóveis”.

Também foi localizada na casa do ex-PM outra planta, referente a um terreno registrado no nome de seu irmão. O imóvel fica em um condomínio de luxo no mesmo bairro. No local, apontam as investigações, Lessa planejava erguer uma mansão de três andares com elevador já que, em 2009, ele perdeu a perna esquerda na explosão de uma bomba colocada dentro de seu carro.

Na ação, ainda foram apreendidos dois veículos blindados - Infiniti FX35 V6 AWD e Range Rover Evoque, cada um avaliado em cerca de R$ 150 mil. Uma lancha registrada no nome de Alexandre Motta de Souza, amigo de infância de Lessa, também fazia parte de seu patrimônio. Alexandre foi preso por ser flagrado em seu apartamento, no Méier, Zona Norte da cidade, com 117 fuzis do ex-PM desmontados.

