Para Kylie Minogue, ter fãs jovens é, ao mesmo tempo, 'assustador e emocionante'

A cantora australiana Kylie Minogue admite que não esperava voltar a fazer sucesso no TikTok, mas estas são as surpresas de cantar e dançar para as novas gerações.

Sua nova canção, "Padam Padam", com uma pegada dançante, virou sucesso nos últimos meses. E também é o primeiro single de seu novo álbum, "Tension", que sairá à venda na sexta-feira.

Trinta e cinco anos depois de seu primeiro hit, Minogue volta às pistas de dança.

Só que agora essas faixas de dança são minúsculas, do tamanho da tela de um celular, onde tudo o que os jovens tiktokers reproduzem vira um sucesso instantâneo.

“Agradar a essa nova geração, que ela tenha uma mentalidade tão aberta e aceita, me dá mais energia”, disse à AFP um artista de 55 anos, durante visita a Paris.

"É engraçado porque vejo pessoas que me descobriram através de 'Padam' e nunca tinha ouvido falar de 'Locomotion' ou 'Can't Get You Out of My Head', o que é assustador, mas também emocionante", disse.

Minogue tinha apenas 19 anos quando lançou "Locomotion", em 1987. O sucesso ajudou a passar de atriz do programa australiano "Neighbours" à estrela do pop internacional.

Seu lugar no estrelato foi confirmado com o single seguinte, "I Should Be So Lucky", que impulsionou as vendas de seu álbum de estreia, "Kylie", que superou os cinco milhões de cópias.

Sua gravadora diz que ela vendeu mais de 80 milhões de discos e que ao longo de sua carreira, suas músicas foram baixadas mais de 5 bilhões de vezes.

Muitas coisas loucas

O título "Padam Padam" intriga seus fãs franceses: seria uma versão de Kylie para a famosa canção homônima de Edith Piaf?

"Muitas coisas loucas se passaram na minha vida e esta é mais uma: estar vinculada na mesma frase a Edith Piaf", disse, rindo.

“Eu me questionei se os franceses concordaram com isso”, acrescentou.

A cantora pôde sentir a calorosa acolhida de seus fãs franceses durante uma festa privada de apresentação do álbum em um clube parisiense na semana passada.

O público privilegiado que pôde ajudá-la a se surpreender ao ver a descida do palco para dançar no meio do público, vestida como Chapeuzinho Vermelho e usando sapatos de salto que puxaram em seguida para poder se mover mais livremente.

Emplacar mais um sucesso pop após os 50 anos foi uma surpresa, ela admite.

"Fiquei totalmente atordoado. A cada novo lançamento fico nervoso e emocionado, mas honestamente preciso dizer que não esperava por isso", disse.

Como sempre aconteceu em sua carreira, “Padam Padam” se tornou um sucesso particular nos clubes LGBT.

Seus fãs desta comunidade remontam aos primórdios de sua carreira: ela lembra a primeira vez que ouviu falar de uma "Noite de Kylie" em um clube na Oxford Street, em Sydney.

"Desde então, tenho assistido a espetáculos drag e devo dizer que lá eu sou a menos 'Kylie'. Há versões supersônicas de mim. Eu não poderia competir!", diz.

