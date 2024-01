A- A+

Banco Central Europeu Para Lagarde, Europa deve se preparar para ameaças à economia caso Trump vença eleições nos EUA Presidente do BCE afirmou que a melhor forma de a Europa se preparar para um segundo mandato de Trump seria "reforçar o seu mercado único"

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou que a Europa terá de se preparar para possíveis "ameaças" à economia, incluindo novas tarifas dos Estados Unidos sobre exportações europeias, caso o ex-presidente norte-americano Donald Trump retorne à Casa Branca. A afirmação foi feita em entrevista à CNN realizada na segunda-feira, 29, e noticiada nesta terça-feira, 30.



Segundo o veículo de imprensa, Lagarde afirmou que a melhor forma de a Europa se preparar para um segundo mandato de Trump seria "reforçar o seu mercado único" - integrar os mercados financeiros da União Europeia (UE) para facilitar a obtenção de financiamento por pequenas empresas.



Ela cobrou ainda que as qualificações profissionais sejam igualmente reconhecidas em todos os Estados-membros do bloco.



"O benefício de sermos realmente um mercado único é enorme, e acho que temos que avançar nessa direção. A propósito, é assim que a Europa se move quando está ameaçada", afirmou ela, na entrevista.

Veja também

PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO Lula: Construção coletiva do novo PNE é conquista da democracia